Babiš nastínil plán investic: Biliony do dopravy, zdravotnictví či na klima

Podle Babiše růst české ekonomiky zpomaluje. Vláda proto podle premiéra vytvořila Národní investiční plán, aby zajistila další podporu růstu HDP vedle exportu a spotřeby. „Jak jsem slíbil, představíme (plán) do Vánoc,” uvedl Babiš na nedávném setkání zástupců stavebních firem.

Plán podle něj shrnuje, jaké investice jsou v Česku v nadcházejících letech potřebné. „To není pro nás. To je pro další vlády, aby vůbec věděly, jaký ten potenciál je,” podotkl premiér. „My to předložíme k veřejné diskusi, aby se vyjádřili i občané, jestli jsme na něco nezapomněli. Potom je to otázka realizace,” řekl.