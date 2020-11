Babiš na Národní třídě: Svobodu teď máme omezenou, ale perspektiva je skvělá

„Lidé si musí připomínat, jaká je to obrovská věc pro nás - svoboda cestování, svoboda podnikání, svoboda slova. Když vidíme, co se děje v Bělorusku, můžeme to porovnat,“ uvedl poukazem na pokračující protesty proti opětovnému zvolení prezidenta Alexandra Lukašenka ve zmanipulovaných volbách.