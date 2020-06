Babiš loni inkasoval od Agrofertu. Přivydělal si 114 milionů

Premiér, předseda ANO a miliardář Andrej Babiš měl loni vedlejší příjmy od společností Agrofert a Imoba ze svých svěřenských fondů či od Honební společnosti Bžany. Celkem si tak přivydělal zhruba 114 milionů korun. Na běžném účtu měl ke konci loňského roku kolem 161,3 milionu korun, což je zhruba dvojnásobek v porovnání s předešlým rokem. Uvedl to v oznámení o vedlejších příjmech a darech, které musejí politici do dneška odevzdat do centrálního registru.