Babiš letí do Maďarska. Prohlédne si hraniční plot a bude mít proslov o rodině

„Problém ilegální migrace je stále na stole. Když se podíváme na čísla ilegálních migrantů a převaděčů, tak minulý rok za stejné období bylo 22 882 migrantů a 282 převaděčů, letos je to už více než třikrát. Musíme bojovat proti ilegální migraci,” řekl před odletem do Maďarska Babiš.

Bariéru podél hranic se Srbskem vybudovalo Maďarsko před šesti lety na vrcholu migrační krize. „Díky bohu, že to Maďaři udělali. Byli jediní, kteří v roce 2015 bránili Schengenský prostor. My to nepotřebujeme,” reagoval premiér na dotaz, zda si dovede představit, že Česko také postaví podobný plot na svých hranicích.