Babiš: Ke kárné žalobě na Zemana není důvod. Jednal na žádost vlády

„My jsme ho dokonce požádali, aby na tu tiskovou konferenci šel. Já jsem žádal všechny bezpečnostní složky, aby zveřejnily maximum informací pro lidi, a to on udělal. Proto tady je to nedorozumění a proto si myslím, že je potřeba to uvést na správnou míru,“ dodal předseda vlády.