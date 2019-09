Babiš: Jsem rád, že Česko už nemá stíhaného premiéra

Městské státní zastupitelství v Praze rozhodlo o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Budete odteď považovat pátek 13. za svůj šťastný den?

To je těžká otázka. Neměl jsem čas se o to zajímat, ráno jsem řešil platy, pak jsem byl na Zahradě Čech, která mě neskutečně pozitivně nabila, pak jsem jednal se zdravotními pojišťovnami. Když jsem se to dozvěděl, tak jsem jen volal advokátům, jestli došlo rozhodnutí státního zástupce.

Cítíte zadostiučinění?

Ještě ne, protože se celá věc bude přezkoumávat. Když ale státní zástupce a jeho nadřízený dospěli k tomuto názoru, tak doufám, že i další přezkumy dopadnou dobře. Xkrát jsem se k tomu vyjadřoval, že jsem to stíhání považoval za nespravedlivé. Samozřejmě že jsem rád, že už nejsem trestně stíhaný, jak s oblibou říkali vybraní novináři, někteří politici a moji nepřátelé. A jsem rád, že ČR už nemá trestně stíhaného premiéra. Zkrátka to ale moc neřeším a budu čekat na další vývoj.

Část opozice říká, že rozhodnutí respektuje, i když „zanechalo pachuť a rozdělení společnosti“, část se ale nehodlá smířit a mluví o nedůvěře k žalobcům a vzhlížejí k nejvyššímu státnímu zástupci Zemanovi, že by mohl rozhodnutí ještě zvrátit. Jste připraven i na takový vývoj?

Hlavně mě štvou poslanci, kteří nahlíželi do spisu a samozřejmě tam nic nemohli najít, protože tam nic není, jak vše teď zpochybňují. Případ hodnotí neobjektivně. Stačí se vrátit do 12. května 2018, kdy Právo napsalo, že žalobce má za to, že závěr o vině nemusí být hodnověrný ani skutečný.

Tehdy váš deník napsal, že podle mínění státního zástupce Šarocha nejsou dosavadní důkazy získané policií dostačující. „Nelze však vyloučit, že později bude odůvodněno zastavení trestního stíhání všech jmenovaných obviněných, nebo třeba jen některého z nich, neopatří-li policejní orgán důkazy, kterými by svá tvrzení uvedená v napadeném usnesení dostatečně podpořil,“ napsal tehdy Šaroch před rokem a čtyřmi měsíci. Není tedy pravda, že změnil názor, už tehdy měl pochybnosti.

Jestli tu byl nějaký nátlak, tak byl ze strany některých médií a demonstrantů

A pokud jde o zvrat případu Zemanem? Jste na to připraven?

Nechci to komentovat. Myslím, že naše justice je nezávislá, tak ať koná, tak uvidíme, jak proběhne přezkum. Pokud vím, tak nejvyšší státní zástupce má zákonnou povinnost to rozhodnutí přezkoumat.

Objevují se hlasy, že Šaroch podlehl nátlaku. Co vy na to?

Já jsem žádný nátlak nedělal, jediné, co jsem řekl, bylo, že jsem přesvědčený o své nevinně a že se nic nestalo. Jestli tu byl nějaký nátlak, tak byl ze strany některých médií a demonstrantů. Společně s rodinou jsme prožívali tři a půl roku mediálního pekla, stále jsme to měli na talíři. Xkrát jsem řekl, že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o 12 let staré dotaci pro Čapí hnízdo nikdy neslyšel.

Proběhlo tam devět kontrol i některými stávajícími politiky, nikdo nic neukradl, farma funguje, zaměstnává lidi, platí daně a odvody atd. ČR unijní peníze na farmu obdržela, a i když firma na ni měla nárok, tak kvůli nátlaku vrátila dotaci. Sám jsem na charitu dal 50 miliónů, abych ukázal, že tu nešlo o peníze a nebyl to žádný podvod.

Kauza k Zemanovi doputuje v době, kdy se jedná o novele o státním zastupitelství, která se Zemanovi nezamlouvá mj. kvůli navrhovanému sedmiletému funkčnímu období pro nejvyššího státního zástupce. Ať rozhodne jakkoli, všichni to budou tím poměřovat.

Ale kdo volal po té novele? Rekonstrukce státu, Milion chvilek, předseda TOP 09 Pospíšil. Deset let o tom mluvili, všichni chtěli, aby paní ministryně Benešová novelu předložila. Tak to udělala.

Nechci se ale k novele vyjadřovat, protože obsah detailně neznám a i vzhledem k této kauze, abych zas nebyl obviněn z nátlaku. Ten nátlak se dělal na náměstích a hlavně ho dělala vybraná antibabišovská média.

Nechme to být. Těch kauz z minulosti, které se pak ukázaly jako nesmysly, bylo plno

Máte tedy důvěru v justici a policii?

Samozřejmě že mám důvěru, ale nikdy se nedá vyloučit, že mohou nastat individuální selhání. Za rok 2018 bylo na odškodnění za nezákonné trestní stíhání a nezákonné rozhodnutí o trestu vyplaceno 1226 plateb ve výši 77 milionů.

I kdyby kauza Čapí hnízdo skončila, jsou tu ještě podezření – údajný střet zájmů, audity eurokomise o dotacích Agrofertu, vyšetřování možný fiktivních smluv na Čapím hnízdě...

Nechme to být. Těch kauz z minulosti, které se pak ukázaly jako nesmysly, bylo plno. Byl bych rád, aby občané hodnotili moji kariéru v politice, a tam mám jasné výsledky, jako ministr financí i jako premiér – doma i v zahraničí. A to mi nikdo nemůže nic vyčítat.

Dramaticky navyšujeme důchody, platy pro učitele, stavíme a rekonstruujeme dálnice, řešíme rychlovlaky, bojujeme proti korupci. A pokud mi tu mluvíte o evropských fondech, tak jen chci upozornit, že vláda projednala materiál, podle něhož daňoví poplatníci kvůli našim demokratickým stranám definitivně přišli o 38,4 miliardy korun z Evropské unie a na tyto případy bylo podáno asi 230 trestních oznámení.

S řediteli zdravotních pojišťoven jste se dohodl, že do péče půjde dalších šest miliard z rezerv. Nejde o další lití peněz do zdravotnictví, které jste vždy kritizoval?

Ne, ne. To není plošné lití. Zdravotní pojišťovny poskytují peníze na zdravotní péči nemocnicím, zubařům, specialistům, ambulancím. Příští rok to bude rekordních 340 miliard, což je meziročně o 30 miliard navíc, tolik nikdy meziročně do zdravotnictví nešlo.

Máme skvělé zdravotnictví, jsme před Británií, Španělskem, dvě příčky za Německem, máme špičkové porodníky, kardiochirurgy a další lékaře. Psal mi jeden primář, že čekací doba na operaci rakoviny jater se zkrátila ze tří měsíců na jeden a úspěšnost se zvýšila ze 30 na 60 procent. Jdeme po korupci a likvidujeme dědictví z minulosti.

Těch šest miliard z rezerv pojišťoven do zdravotnictví příští rok půjde cíleně na zlepšení dostupnosti kvalitní péče v regionech i u praktiků a zubařů, aby nebyla jen v Praze, Brně a ve fakultních nemocnicích.

Dále peníze půjdou na centrovou léčbu např. roztroušené sklerózy, rakoviny a dalších těžkých chorob, na náročné a vysoce specializované výkony a pošleme je nemocnicím, kterým chceme mj. kompenzovat to, že léčí víc pacientů nad limity.

Se mzdami jste se v koalici dohodli na navýšení o 1500 korun pro ty s nejmenší mzdou. Je to spravedlivé vůči středně příjmovým skupinám?

Chtěli jsme pomoci nejníže příjmovým skupinám v sociální a kulturní sféře, na školách třeba kuchařkám, uklízečkám atd. Všichni dostanou 1500 korun měsíčně navíc do tarifů, takže je jasné, že ti, co mají nejnižší příjmy, budou mít nejvyšší procentuální navýšení. Jedině u učitelů zůstává procentuální navýšení o deset procent na příští rok, aby v roce 2021 byl průměrný plat 45 tisíc, jak to máme v programovém prohlášení.

Není ještě uzavřená kapitola růstu minimální mzdy, která je dnes 13 350 Kč. Mluvíte o 700 korunách, odbory by chtěly 1650, soc. dem. 1350 korun. Bylo by lákavé, aby v roce 2021 byla 15 tisíc, stejně jako důchody?