Babiš: Já prezidentem? Ne ne. Zkusme se bavit o tom, jak už je líp

Pane premiére, pořád se oháníte, že lidem je líp. Vyřízení stavebního povolení trvá v Česku déle než v Kamerunu. Podmínky pro podnikání jsou podle žebříčků horší než v Rusku nebo Polsku, zhoršuje se svoboda tisku, lidé nemají kde bydlet, protože je drahé bydlení. V čem je líp?

Líp je v tom, že Česká republika je stále bohatší v rámci žebříčku EU. Šlapeme na paty Španělsku a Itálii a budeme bohatší. Rosteme, dramaticky jsme navýšili důchody, navyšujeme platy, příští rok poprvé překročí mzdové náklady na učitele, vojáky, policisty, hasiče 300 miliard, na důchody dáme 510 miliard, takže to je víc než polovina rozpočtu. Investujeme do vědy a výzkumu, všude se staví. Nemáme takovou situaci jako v minulosti, že se nestaví, protože nejsou peníze. V těch žebříčcích jsme na tom skvěle, jsme nejstabilnější ekonomika Evropské unie, jsme 20. nejšťastnější národ na světe, jsme 24. nejlepší místo na život.

Přijdou vám lidé kolem vás šťastní?

Lidi jsou spokojení. Paní redaktorko, kdybychom na chvíli přestěhovali Českou republiku na předměstí Paříže, Londýna nebo Berlína nebo někam do Spojených států, kde například 50 milionů lidí nemá zdravotní pojištění, tam naše velvyslankyně šla na odběr krve a zaplatila 20 dolarů. Neuvědomujete si jednu věc. Naši důchodci jsou jediní na světě, kteří neplatí daně. Naši důchodci a slovenští důchodci taky neplatí zdravotní pojištění, to je unikát. Nechte mě mluvit. Naše školství je zdarma. Dluhy studentů v Americe jsou devět miliard dolarů. I v Indii se platí za školství. V Japonsku bydlí rodiny na 50 metrech dohromady. Tam mají takové papundeklové zdi, a představte si, že když chtějí mít nějaké hrátky, tak tam mají nějaké love hotely.

Školství zdarma nezařídila vaše vláda. Šel jste do voleb s tím, že když budete vládnout, tak tady bude líp. Vyřízení stavebního povolení trvá déle než v Kamerunu. Podniká se tady hůř než v Rusku.

To není kritérium, není to pravda. Chcete mě nechat mluvit, nebo vy budete mluvit?

Začali jsme tady dělat věci, které tady nikdo nedělal. I tu D1

Ptám se na argumenty, v čem je podle vás líp?

Však vám to říkám. Začali jsme tady dělat věci, které tady nikdo nedělal. I tu D1, kterou ty tradiční strany tak rády kritizují, tak proč ji nepostavily? My ji opravíme. 2021 je hotová. A začali jsme v roce 2014. Máme jasný plán na výstavbu. Je plno žebříčků. Vím, že vy si vždy vyberete ten špatný. My jsme například v rámci udržitelnosti celosvětové na sedmém místě, máme nejnižší nezaměstnanost, máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů, jsme stabilní ekonomika a hlavně jsme bezpečná země. Takže vy tady můžete v noci chodit sama po Praze, a jste v pohodě. A to není stav u některých evropských měst. To, že je spotřeba a lidi utrácej, jsou v pohodě. Je líp, to se dá prokázat. Průměrná mzda je dnes přibližně 35 tisíc. Dovolím si s tím nesouhlasit, co říkáte. Jsme v koaliční vládě se sociální demokracií od července 2018 a plníme program a programové prohlášení vlády.

Když už jsme u toho programového prohlášení vlády, slibovali jste, že bez dlouhých a neplodných diskuzí prosadíte důchodovou reformu, už je polovina volebního období. Stihnete to prosadit?

Na které straně? Hlavně upozorňuji všechny, abyste nás nekritizovali za slevy z jízdného. Máme to na první straně. Vláda zavede do roku 2018 slevy pro studenty a důchodce. (Čte z programového prohlášení vlády).

Hned nad tím máte tu důchodovou reformu, můžete si to přečíst.

To je jenom preambule.

Chtěla jsem se zeptat, jestli to stihnete prosadit do konce působení vaší vlády? S důchodovou reformou se nic moc neděje.

Ale děje se. My jsme hlavně splnili hned v prvním roce, že jsme navýšili základní výměru důchodů na 10 procent.

Tomu asi nemůžete říkat důchodová reforma.

To není důchodová reforma. Tady je debata o důchodové reformě 25 let. Musíte mluvit s paní ministryní Maláčovou, která má tu důchodovou komisi, kam údajně dochází až 61 lidí.

Nejsou to ty zdlouhavé diskuze, kterých jste se chtěli vyvarovat?

Nejsem paní Maláčová.

Ale jste premiér.

No ale já nemám na starosti důchodovou reformu. Bavíme se o tom, že napravíme staré křivdy.

Stihnete ji schválit?

Musíme si říct, co je to důchodová reforma. Jasně jsme řekli, že napravíme staré křivdy. Důchody, které jsou nízké u žen o dva tisíce vůči mužům, že přijdeme s tím, abychom to narovnali. Že stanovíme těžké profese, kdy by lidé mohli chodit dříve do důchodu. Co se týká důchodové reformy, pokud nenajdeme konsenzus v rámci celé Sněmovny, tak se na tom těžko domluvíme.

Připouštíte, že tu důchodovou reformu nestihnete?

Nechytejte mě za slovo. Zkusme si přečíst, co je tady napsáno. Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, který zvýší základní výměru důchodů na 10 procent.

Tak přečtěte to, co je na první stránce.

To, co je na první stránce, je preambule.

To neplatí, když je to preambule?

To je všeobecná preambule. Na straně osm je sociální politika a zaměstnanost. Mimochodem jsme dali tisíc korun navíc důchodcům nad 85 let.

Ptám se vás na důchodovou reformu.

Sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy a vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky, definuje a bude motivovat lidi v aktivním věku. A tohle paní ministryně Maláčová dělá, má tu komisi, sestavila odborný pracovní tým a čekáme na ten výstup.

A jak to vypadá s národním investičním plánem? Na ten také čekáte?

Ne, ne. Už se chýlíme do finále. Slíbil jsem, že do Vánoc to bude. Vypadá to dobře. Realizujeme a máme přesný plán toho, o čem se tady mluvilo dlouho. Spojení Praha Kladno, obchvat Prahy, už to řešíme. Dnes jsem byl v IKEM, kde začínáme investici za miliardu na nový pavilon na kardiologii. Postupně to realizujeme a máme jasnou představu, co se týká dopravní infrastruktury. Dálnice D3 na hranici Rakouska bude 2024. Je to potenciál.

Zase jsem něco vymyslel a zase mě kritizujete

Minulý týden jste zjistil, že dopravci zneužívají slevy na jízdném. Nenapadlo vás dřív, že se tohle může stát?

To mělo napadnout ty lidi, kteří to měli na starosti. Ale vidíte, jak jsem to za 24 hodin vyřešil.

Koho to mělo napadnout?

No přece České dráhy, ministerstvo dopravy a všichni ti, kdo to měli na starosti. Nejsem referent ani generální ředitel Českých drah.

Ale vy jste to vymyslel.

Prosím vás, já jsem měl závazek.

Který jste vymyslel. A já se ptám, jestli vás nenapadlo, že se to bude zneužívat.

Vysvětlím vám to. To mě nenapadlo, protože jsem si nemyslel, že tady máme firmy, které budou zneužívat naše důchodce a děti, aby si nahrály nějaký kšeft.

To vás nenapadlo? Když tady máme firmy, které pobírají dotace, které jim třeba nepatří?

Paní redaktorko, do toho bych se nepouštěl. Jel jsem v úterý vlakem do Brna, kde jsem se o tom dozvěděl. Před hodinou (ve čtvrtek v 17:30 – pozn. red.) vyšla tisková zpráva. Od prvního ledna 2020 budou ceny jízdenek zastropovány. Na trase z Prahy do Ostravy to bude zastropováno na úrovni 389 korun z ceny 518 korun. Tam, kde bylo podezření, že se to zneužívalo, proběhnou kontroly a z toho vypadnou nějaké sankce. Já se za to nestydím, že jsem pro důchodce a děti něco udělal a že mají levnější dopravu. Na Slovensku to mají dokonce zdarma, ale z toho jsou různé problémy. Zase jsem něco vymyslel, a zase mě kritizujete. Ale ty babičky jsou rády, že můžou cestovat za vnučkami.

Nepřemýšlíte o tom, že byste ty slevy zrušili? Paní ministryně argumentuje tím, že potřebuje navýšit daně, aby měla na rodičovský příspěvek. Zrušení slev by ušetřilo 5,6 miliardy.

To je náš závazek. V říjnu 2021 mě z toho budete zkoušet, co jsem splnil. A já jsem to splnil.

Takže do října 2021 budou slevy, a pak se to zruší.

Proč by se to rušilo? Záleží, kdo vyhraje volby. Jestli bude premiér Fiala nebo Bartoš, tak uvidíme, co řeknou. ODS pro lidi nikdy nic neudělala.

Chtěl byste být znovu premiér?

Záleží na lidech, koho budou chtít za premiéra.

Vy byste chtěl být znovu premiér?

Ježis marja, to není téma teďka. Něco jsem udělal pro tuto zemi, chtěl jsem něco zlepšit. Myslím, že jsme přinesli plno nových věcí, postupně se to zlepšuje, máme výsledky.

Pokud hnutí ANO bude chtít, určitě povedu ANO do příštích voleb

Chtěl byste být znovu premiér?

Uvidíme, jsem v důchodovém věku. V Japonsku, si představte, tam mají 70 tisíc lidí nad sto let, a vicepremiér má 80 let.

Takže mi na to neodpovíte.

Pokud hnutí ANO bude chtít, určitě povedu ANO do příštích voleb. Ale jestli budu premiér, to se uvidí.

Uvažujete o tom, že byste kandidoval na prezidenta?

Ne ne.

V jednom rozhovoru jste to nevyloučil.

Zkusme se bavit o tom, jak už je líp. Česká republika je na tom velice dobře, jen čtete špatné žebříčky.

Ježiš marja, proč bych kandidoval na prezidenta. Jsem manažer

Přemýšlíte o tom, že byste kandidoval na prezidenta?

Nepřemýšlím.

Ale nevylučujete to.

Ježiš marja, proč bych kandidoval na prezidenta. Jsem manažer. Na prezidenta už máme tolik kandidátů. Nechci to nějak dál rozvádět. Jsem premiér, dělám maximum pro to, abychom se vrátili tam, kde jsme byli za první republiky.

Skutečně si myslím, že dělám vše pro to, abych nerozděloval společnost

Už víte, jestli půjdete 17. listopadu na Národní třídu?

17. listopadu Úřad vlády organizuje akci v Národním muzeu a poté organizuji oběd v Kramářově vile. Odpoledne letím na Slovensko na pozvání premiéra Pellegriniho.

Půjdete na Národní třídu?

Víte, jak to je. Když jsem šel před Rozhlas a měl jsem tam myslím dobrý projev. Skutečně si myslím, že dělám vše pro to, abych nerozděloval společnost. Snažím se sjednocovat, mluvím pozitivně, snažím se nepřátele a kritiky přesvědčit o tom, že mám zájem, aby ČR prosperovala. Měl jsem dobrý projev a za odměnu mi nedovolili položit věnec, křičeli a plivali na mě. Bylo to velmi nepříjemné. Další rok jsem tam nešel, byl jsem za to kritizován. Takže když tam jdu, jsem kritizován, když tam nejdu, jsem kritizován. Minulý rok 17. listopadu vzali moji kytku a hodili ji do koše.

To je důvod nejít tam znovu?

Ale já neříkám, že tam nepůjdu. Ještě uvidím.

Ještě jste se nerozhodl.

Ale tohle významné výročí si určitě připomenu. Jako vláda jsme dali asi 35 milionů korun ministerstvu kultury, aby mohli organizovat různé akce.

Někdo pořád říká, že jsem byl estébák. Nebyl jsem estébák

Bojíte se na tu Národní třídu jít?

Nebojím, proč bych se bál. Jak to bylo v tom parlamentu, když mě Kalousek vyprovokoval a říkal, že jsem srab? Šel jsem před Sněmovnu. Nevím, jestli je tenhle projev správný, že je tady taková nenávist. Nikomu jsem nic neudělal, všechny věci o mně jsou vylhané. Tady někdo stále lže. Třikrát jsem vyhrál soud s StB. Nikde jsem nic nepodepsal. A vyhraju ho znovu. A někdo pořád říká, že jsem byl estébák. Nebyl jsem estébák. Nebyl. A teď máte 30 let, tak si připomeňte, co se tady stalo od té revoluce, co tady bylo. Vyčítají mně, že nás komunisti podpořili. No tak jste je měli zakázat po revoluci. Já jsem tady nebyl. Vrátil jsem se až v roce 1991. A že tady někdo 25 tisíc svazků StB zničil, a kdo byli ti lidé? A proč 14 let trvalo, než se otevřely svazky? A kdo tam zůstal? Uráží mě to, říká se nepravda. Všechny ty vylhané kauzy se ukážou, že jsou vylhané.

Když je to všechno vylhané a máte čisté svědomí, tak můžete jít na Národní třídu, ne?