Babiš: Hygiena trasování stíhá, policisté se mají zaměřit na roušky

Na to, že mají s rostoucím počtem případů problémy s trasováním, upozornili sami hygienici, kteří nadnesli, že by se možná nemuseli trasovat všichni nakažení. Na to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) přišel s tím, že by mohla hygienikům pomoci policie, což byl nápad, kteří hygienici vesměs vítali. Hamáček uvažoval, že v první fázi by mohla hygienikům při trasování pomáhat až stovka vyšetřovatelů.