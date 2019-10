Babiš: Evropa si potřebuje udělat čárku, že je brexit za námi

„Nálada je celkem pozitivní. Kdyby to dopadlo, bylo by to skvělé, že by se vyřešil odchod Velké Británie dohodou,“ komentoval Babiš probíhající jednání o brexitu. A dodal: „Už to chceme mít za sebou, aby bylo jasno, protože to všechny znejisťuje: znejisťuje to byznys i finanční instituce. Evropa si potřebuje udělat čárku, že brexit je za námi.“