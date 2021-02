Babiš: Doufám, že hejtmani opozici vysvětlí, proč musí být nouzový stav

Pane premiére, Sněmovna ve čtvrtek odmítla vyhovět vaší žádosti o prodloužení nouzového stavu. Den nato vás někteří hejtmani vyzvali, abyste nouzový stav znovu vyhlásili. Není to všechno výsledek tahanic ve Sněmovně a neschopnosti na obou stranách se domluvit, aby někdo nevyšel jako poražený?

Obnovení nouzového stavu je jediná logická volba. Stav nebezpečí by krajům nestačil a bez nouzového stavu by vláda měla svázané ruce a nemohla jim pomáhat jako doposud. Hejtmani by nemohli počítat s naší výpomocí jako dosud, s mimořádnými dodávkami zdravotnického materiálu či s kompenzacemi a mimořádnými odměnami atd.

Pokud nás hejtmani požádají o vyhlášení nouzového stavu, tak to uděláme na základě jejich žádosti, což je jediná možnost v rámci platných zákonů. Jinak by nemohli účelně bojovat proti pandemii v rámci stavu nebezpečí.

Takže před poslance nebudeme muset, pokud nebudou chtít proaktivně tento nouzový stav zrušit. V jednání budeme pokračovat o víkendu.

Doufám, že pokud budeme Sněmovnu muset znovu žádat o prodloužení nouzového stavu po 30 dnech, tak opozičním poslancům jejich vlastní hejtmani vysvětlí, proč nouzový stav potřebují, když je Sněmovna hluchá k našim argumentům.

Hejtmani za ODS a KDU-­ČSL přitom své poslance varovali už před čtvrtečním ostudným hlasováním. Kdyby je poslanci poslouchali, tak jsme si takovéto zbytečné kejkle mohli ušetřit.

Opakovaně jsme opozici nabízeli konstruktivní jednání, ptali jsme se jich, co konkrétně chtějí změnit, ale jejich odpovědí bylo jen politikaření.

S koncem nouzového stavu samozřejmě padají omezení, která byla.

Tedy hrozí, že se otevřou obchody a služby, sportoviště, skiareály, well­ness a fitness centra, veletrhy, výstavy, muzea či zoologické zahrady. Bude třeba znovu ustavit Ústřední krizový štáb, materiál ze Státní správy hmotných rezerv bude potřeba vrátit atd.

Musíme lidem pořád opakovat, že nouzový stav tu není kvůli nám, ale kvůli tomu, aby nezkolabovalo zdravotnictví.

S nadsázkou řečeno vám iniciativa opozičních hejtmanů mohla udělat radost, když ve Sněmovně pro nouzový stav nezvedli ruku jejich vlastní poslanci.

Jediné, co by mi udělalo radost, by bylo, kdyby se náš život vrátil do normálu. To se ale bohužel jen tak nestane. V ČR se nám rozšiřuje vysoce nakažlivá britská mutace a je zřejmě jen otázka času, kdy dorazí ty další. V Tyrolsku se objevila jihoafrická mutace, ale mně zejména dělá starost ta brazilská, která už je v Portugalsku. To je skutečný zabiják. V této situaci otevřít koronaviru dveře dokořán, jak to udělali opoziční poslanci, je šílené.

Bohužel politikaření a vidina sněmovních voleb mnohým poslancům zatemnily mozek. Opozice prostě vede džihád proti Babišovi i za cenu ohrožení života našich občanů. Domníval jsem se, že když jde o zdraví, tak takové věci jdou stranou, ale opozice evidentně považuje koronavirus za spojence proti Babišovi. Aspoň že někteří hejtmani jsou rozumní.

Když říkáte, že covid je spojenec opozice proti Babišovi, mohlo by vám vyhovovat, kdyby nouzový stav skončil a odpovědnost by nesl někdo jiný.

Pan Ferjenčík dokonce tvrdil, že teď hejtmani vládě ukážou, jak to všechno zvládnou. Na jednu stranu bych to uvítal, mimochodem tak to funguje i v Německu, protože by mně zbylo více času na shánění vakcíny. Alespoň by se konečně ukázalo, jací jsou skvělí manažeři takový pan Hřib, Netolický či Půta, kteří by už neměli možnost všechno shazovat na vládu. Bohužel s opozicí a zvlášť s Piráty nelze rozumně mluvit. Vyjednávat s lidmi, kteří mluví jinak za stolem a jinak před kamerami, prostě nemá smysl.

Poslance jste ve čtvrtek žádal, aby dali vládě čtrnáct dnů. Co byste za tu dobu chtěli zvládnout, když nouzový stav tady je od začátku října a situace se pořád nelepší? Navíc jste před tím vzkázal, že kdo nepodpoří stav nouze, bude odpovědný za smrt lidí. To asi není nejlepší způsob vyjednávání.

O čtrnáct dnů jsem žádal proto, že se nám při společném jednání se všemi stranami nepodařilo najít shodu. Proto jsem řekl, abychom se společně pobavili o protiepidemických opatřeních, která platí, co by na nich opozice chtěla změnit, o legislativě a o ekonomických dopadech.

Proč jste byl tak vstřícný až ve chvíli, kdy jste zjistil, že vládě teče do bot, že na komunisty se už spolehnout nemůže?

Ano, připouštím, že jsme měli dohodu s komunisty a jejich požadavky byly jednodušší než opozice...

Jenže dohodu jste nedodrželi, takže vám dali košem...

Je pravda, že jsme jim při lednovém prodlužování nouzového stavu slíbili, že vyřešíme lyžování a otevření škol. To bylo ve chvíli, kdy se očekávalo snižování počtu hospitalizovaných a nakažených. Ale v momentě, kdy se naše předpoklady nenaplnily, začaly stoupat počty hospitalizovaných, tak jsme pochopitelně nemohli riskovat, že se zahltí zdravotnický systém.

V tomto týdnu jste byl v Maďarsku a Srbsku spolu s týmem odborníků, včetně vašeho poradce Prymuly. Ministr zdravotnictví Blatný ale zůstal doma. Co to vypovídá o vašem vztahu k němu? Nevěříte mu?

Je to dělba práce.

A není to v rámci dělby práce právě ministr zdravotnictví, který má na starosti boj s covidem?

Pan ministr musí řídit ministerstvo. Je pravda, že z jeho úřadu odešla řada lidí a ti, kteří zůstali, jsou přetížení. Měl by se také zaměřit na to, aby různé skupiny, jako epidemiologická, laboratorní, klinická, víc spolupracovaly. Měly by si sednout za jeden stůl, a ne být odtržené.

To, co říkáte, vypadá, jako by už neplatila vaše slova o tom, že neplánujete odvolat ministra zdravotnictví.

Ministerstvo musí zásadně zlepšit komunikaci a reagovat obratem na dezinformace.

V Maďarsku a Polsku jste mluvili i o ruské vakcíně Sputnik, kterou obě země očkují. Nemáte obavu, že i když by prošla schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA) a vláda ji koupila, že může klesnout ochota části lidí se očkovat, pokud bude platit, že lidé si nemohou vybírat?

V Srbsku si lidé vakcínu vybírají. Pokud EMA Sputnik schválí, pak lze počítat s tím, že jde o bezpečnou vakcínu. A jestli by si u nás v takovém případě mohli lidé vybírat? V tomto případě si myslím, že ano.

V pondělí jedete do Vídně. Znamená to, že je vám sympatická myšlenka samotestování dětí, které se právě v Rakousku mohly vrátit rychle do školy?

Jsem si vědom toho, že situace se zavřenými školami je čím dál tím ne­únosnější. Takže jsem pro cokoli, co umožní dětem rychlý, ale především bezpečný návrat do škol, ideálně od 1. března, pokud to epidemická situace dovolí.

Ať už bude znovu zaveden nouzový stav nebo ne, nemáte obavy, že narazíte u Ústavního soudu? Jeho šéf Rychetský tento týden veřejně uvedl, že mají soudci brzy rozhodnout o stížnosti senátorů, a naznačil, že některá opatření jsou za hranou.

Nevím o tom nic. Jenom mě zaráží, že pan předseda, který vždy říkal, že nemůže ani naznačovat, jak dopadne rozhodování Ústavního soudu, dnes dopředu něco naznačuje.

Berete jako zadostiučinění, že prezident Zeman nedá Rychetskému Řád TGM, jak dřív avizoval?

Neberu, protože to nic nevyřeší. Ale je to rozhodnutí pana prezidenta.

Loni v březnu jste prohlásil, že na sebe berete plnou politickou odpovědnost za všechna krizová opatření. Vzhledem k tomu, že se na vás snáší kritika ze všech stran, očkování, které jste si vzal pod palec, vázne, nenapadlo vás tu odpovědnost převzít a skončit?

To mě opravdu nenapadlo. Rozumím tomu, že opozice do mě střílí, aby získala body, ale rozhodně to vzdát nehodlám. I v době před pandemií byl její jediný program Antibabiš a teď k tomu přidali covid jako hlavní program před krajskými volbami a pokračují s tím v kampani do Sněmovny.

Jenže to není jen opozice. V uplynulých dnech se do vás pustil i váš hejtman Vondrák, který prohlásil, že mikromanagement, na který se odvoláváte, selhává a v krizovém řízení musíte delegovat pravomoci a pak těm lidem důvěřovat.

Nechtějte po mně, abych mluvil o tom, co jsem v životě řídil, a co řídili ti, kteří mě kritizují.

Podle průzkumu WHO a České lékařské společnosti JEP nevěří vládě 76 procent lidí kvůli zvládání koronaviru, ministerstvu zdravotnictví 66 procent. Naopak přes 80 procent lidí věří zdravotníkům. Takže to vypadá, že se občané spoléhají na pomoc zdravotnictví místo toho, aby dodržovali restriktivní opatření.

Ten průzkum neznám. Samozřejmě chápu, že lidé věří zdravotníkům více. My je podporujeme a dáváme do zdravotnictví více peněz než kdy předtím. Jsme v situaci, kdy část obyvatel opatření dodržuje a je naštvaná, že stát a policie je dostatečně nevymáhají. Mrzí mě, že nejsme schopni donutit ty, kteří opatření porušují, ke kázni. A druhá část je naštvaná na to, že ta opatření vůbec existují. Takže vlastně naštvaní jsou všichni.

Ale my nechceme represi. Stále se snažíme upozorňovat na to, že ten vir mutuje, útočí, chce poškodit organismus a my se bráníme očkováním. Máme ale málo vakcíny, takže je potřeba, aby to lidé nepodceňovali. Příběhů z nemocnic je stále víc, lidé umírají a jsou mezi nimi i mladí. Tak bychom měli udělat nějakou přesvědčovací kampaň třeba tím, že budeme zveřejňovat negativní případy, aby si lidé dali pozor. Aby byli zodpovědní jako loni na jaře.

A proč tady už taková kampaň není?

To je správná otázka. Je chyba, že jsme ji přes léto neudělali. Tehdy to nikdo nezvedl. Všichni, i odborníci, čekali, že přijde druhá vlna s chřipkovým obdobím, ale ona přišla podstatně dřív a byla brutální. S tím nikdo nepočítal. Nebyli jsme jediní v Evropě, kteří byli s tou situací konfrontováni.

Letní rozvolnění bylo chybou. Měli jsme pocit, že jsme to zvládli. Ozývaly se kontroverzní výroky. Problémem je, že tu není žádná autorita, které by lidé věřili. To nemůže být vláda, to musí být odborník, epidemiolog. Jenže my tu máme tolik epidemiologů a různých odborníků, kteří mají často různé názory jdoucí proti sobě, že je to problém.

Během února mají do ČR přijít léky na covid. Budou?

Ano, objednal jsem 500 dávek protilátky proti covidu od americké společnosti Eli Lilly. Lék Bamlanivimab má zamezit těžšímu průběhu nemoci. Kontrakt byl podepsán a první dodávka má dorazit 19. února. Bojoval jsem i o další přípravek, ale nepovedlo se, i když jsem mluvil s guvernérem Nebrasky, s našimi vědci v USA, sehnal jsem i přímé kontakty na výrobce – farmaceutickou firmu Regeneron. Jsou to stovky telefonátů a jednání. Ale moje hlavní role je zajistit vakcíny a hladký průběh očkování. To je jediné účinné řešení proti covidu.

Kdy se otevře registrace pro další skupiny občanů k očkování?

Chystáme začátek na 1. březen. Zatím se neshodujeme s ministrem Blatným, který chce otevřít registraci pro skupinu 70 . Já jsem pro 60 s tím, že se musí dokončit očkování pro první prioritní skupiny, tedy seniory nad 80 let, zdravotníky a pracovníky sociálních služeb a domovů seniorů.

Vláda prosí, žádá, vyzývá, přemlouvá, aby lidé zůstávali doma... a do toho se ministr Havlíček pochlubí fotkou se svým psem na výletě u Lipna. Jak mají lidé brát výzvy vlády vážně?

Musíme lidem pořád opakovat, že nouzový stav tu není kvůli nám, ale kvůli tomu, aby nezkolabovalo zdravotnictví. Aby bylo lůžko pro člověka, který bude muset do nemocnice s něčím jiným než s covidem. Nám jde především o to, aby lidé omezili kontakty, tedy i přenos, na minimum.

Podle imunologa Zdeňka Hela britská mutace přeskočí za vteřinu, takže i trasování a ptaní se na kontakty se muselo konečně změnit. Už to není 15 minut rozhovoru na bližší vzdálenost než dva metry. Ten vir se mění, musí se měnit pravidla. Pana Havlíčka nechci obhajovat, ale nevím, co na tom bylo špatně, že byl v přírodě asi 20 kilometrů od místa, kde tráví víkendy, protože pochází z jižních Čech. To není zakázané.

Šéf Národní sportovní agentury Hnilička nebyl v přírodě s pejskem, ale na mohutné oslavě v teplickém hotelu. Nakonec jste ho ale ve funkci podržel, proč?

Už na ministerstvu financí jsem začal podporovat sport, rozpočet na něj jsem od roku 2013 téměř zčtyřnásobil. Sportovci si přáli svoji agenturu, aby se peníze nerozdělovaly po barech a bytech, ale aby to bylo transparentní, aby peníze nešly bafuňářům, ale obcím, klubům a sportovcům. Hnilička tímhle nenormálním, nepřijatelným a hloupým způsobem v čase, když jsem bojoval za rozpočet pro sportovce ve výši 11,8 miliardy, na to vrhnul velice negativní stín. Jsem na něj strašně naštvaný.

Agentura na sebe během půl roku upozornila i náhlou výměnou dvou místopředsedů Hniličkou nebo najmutím externí firmy na rozdělování dotací, což ale má být jedna z hlavních činností NSA. Jak se vám to zamlouvá?

Právě to nechápu, je to nenormální. Rozčiluje mě, proč si agentura najímá cizí firmu, když tam má tolik zaměstnanců. Budu po panu Hniličkovi žádat vysvětlení. Zvláštní zprávou pro mě je i to, že jsme prosadili miliardu na covid-sport a utratilo se z toho jen 160 miliónů. Kluby přece mají náklady, musí topit, platit energie. Nechci, aby došlo k paralýze agentury a zastavily se programy podpory sportu. Nyní tam probíhá audit, který musí jasně ukázat, jestli je vše v pořádku. V případě, že audit odhalí nesrovnalosti, tak to budu řešit.

Vždyť ty strany podle toho už dvacet let volily a vyhrávaly. My zvítězili jednou.

Vláda bude v pondělí jednat o novele rozpočtu. O kolik se navýší schodek?

To zatím nevím. Dozvím se to od paní ministryně Schillerové v neděli večer. Úkol rozpočet připravit už teď dostala v pondělí, ačkoli ho chtěla předložit až v březnu.

Kdy vrátíte armádě zbývajících pět miliard z deseti, které jste po dohodě s komunisty převedli do rozpočtové rezervy na boj s covidem?

Armádě jsem to slíbil. Já sliby plním.

Rodí se nový volební zákon. Zatím se vám asi líbit nebude, protože ANO má na novém přepočtu hlasů na mandáty doplatit nejvíc.

Na zákon máme jiný názor, rozhodnutí Ústavního soudu bylo účelové proti nám. Dvacet let to nikomu nevadilo, ale protože teď byla šance, že volby opět vyhrajeme, je to jinak. Ta šance tu pořád je. Věřím, že lidé si vzpomenou na dobu předcovidovou. Měla by se tu vést seriózní debata, na což ale kvůli Ústavnímu soudu a covidu není čas. Proto by měla proběhnout až po volbách a pro ty říjnové bychom měli mít nějaký přechodný systém.

Ostatní strany ale chtějí stabilní systém aspoň pro dalších dvacet let.

Vždyť ty strany podle toho už dvacet let volily a vyhrávaly. My zvítězili jednou. Takže do momentu, než jsme vyhráli my, to bylo v pořádku, a jakmile jsme zvítězili, tak dali žalobu k ÚS. Volby už byly vyhlášeny. Je to, jako kdyby se měnila pravidla při rozehraném zápase.

Z příštích voleb zase chtějí udělat referendum o Babišovi. To je jejich program Antibabiš. A nyní jim pomáhá covid. Kdoví, jak volby dopadnou. Protože ÚS zrušil d’Hondtovu metodu, tak možná ani tři strany nedají dohromady akceschopnou vládu. Průměrný čas dožití vlády v minulosti byl necelé dva roky. Celé období vydržely jen tři vlády, snad budeme ta čtvrtá. Potřebujeme většinové prvky. Koaliční vládnutí a menšinové vlády k tomu je velký problém.

Proto chcete bonus pro vítěze?

To není pro nás, ale pro vítěze, aby byl schopen sestavit funkční a stabilní vládu. Zajímavé je, že některé strany, které vyhlašují, že vyhrají volby, o ten bonus neusilují.

Jak by měla přechodná úprava podle vás vypadat?