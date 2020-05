Babiš dorazil na interpelace. Dočkal se potlesku, od vlastních poslanců i vestoje

Premiér konstatoval, že vláda se rozhodla poskytnout na odměny záchranářů téměř 1,5 miliardy. „Záchranáři nepatří státu, patří krajům a my jsme jim dali tu odměnu. My vláda, stát,“ opáčil Babiš.

„Myslím, že celá ta aféra je zbytečná, já bych to tak neřešil, podávat trestní oznámení není důvodné,“ dodal premiér. „Je to škoda, že se to řeší takovou formou, já bych to tak neřešil,“ uzavřel Babiš, jenž se následně dočkal potlesku od ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a několika poslanců ANO, z nichž dvojice dokonce demonstrativně povstala.