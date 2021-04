Babiš: Do prázdnin bude naočkováno 5,5 milionu lidí

„Pokud další výrobci splní své závazky, tak bychom do konce června mohli naočkovat 5,5 milionu dospělých občanů České republiky. To by znamenalo asi 65 procent. Pokud to tak dopadne, bude to skutečně dobré,“ oznámil.

Odpoledne to ještě upřesnil na Twitteru ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). „Chci se s vámi podělit o radostnou zprávu. Od posledního týdne v dubnu do konce června budeme mít navíc 1 179 000 dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech. Postupně tak budeme očkovat i přes 100 000 dávek denně,“ oznámil. „Léto by tak mohlo být i bez roušek venku!“ dodal.

Tempo očkování se v posledních dnech zrychluje. Ve čtvrtek vykázali zdravotníci 68 286 podaných dávek.

Aspoň první dávku očkování už dostalo 1,53 milionu lidí, plně naočkováno je přes 822 tisíc zájemců. Od středy se mohou registrovat i lidé starší 65 let. Zájem hned první den projevilo 124 700 z nich. Termín získalo 16 tisíc z nich.

Stále se přitom mohou registrovat i osmdesátníci a lidé ve věku 70 až 79 let. Více než polovina nejstarších seniorů už má očkování ukončeno oběma dávkami.

Aspoň jednu dávku má za sebou přes šedesát procent lidí nad 80 let. Rychle se zvyšují i počty naočkovaných sedmdesátníků. Ve středu jich aspoň první dávku mělo za sebou přes 56 procent.

Přednostní nárok na vakcínu mají i mladší, chronicky nemocní. První dávku jich už dostalo skoro 75 tisíc. Pokračuje i očkování školských pracovníků, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách i pracovníků kritické infrastruktury.

Pfizer dodá navíc milion dávek

Znovu ožívá i plán na očkování 100 tisíc lidí denně. Původně vláda plánovala, že se k této hranici dostane už po Velikonocích. Váznou ale dodávky, očekává se také výpadek jednodávkové vakcíny Johnson&Johnson. První tisíce dávek by měly do Česka dorazit v pondělí, kvůli pozastavení dodávek do Evropy k tomu asi nedojde.

ČR však dostane v příštích týdnech zhruba milion dávek vakcíny Pfizer/BioNTech, které měly dorazit až na podzim.