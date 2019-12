Babiš, ČSSD, KSČM a SPD chválí Zemanův projev. Podle pravice neřekl nic nového

„Prezident také vlastně popřel riziko klimatické změny. To, že realizace slunečních elektráren v ČR byl tunel, nijak nesouvisí s technologií a její vhodností do energetického mixu,” uvedl Bartoš. Česko by se podle něj na problematiku nemělo dívat optikou těžkého průmyslu. Místo výčtu makroekonomických dat pak postrádal pohled na to, jak skutečně vypadá kvalita života v ČR.