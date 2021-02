Babiš chce zkusit testování žáků ve čtvrtek. Školy ho předběhly, už testují

Až na výjimky jsou školy zavřené už měsíce v kuse. Velká část společnosti navíc stále silněji volá po návratu dětí do školních lavic. Umožnit to může pravidelné testování žáků, což je nyní kvůli šetrnějším, bezbolestným antigenním testům z nosu, které jsou cenově dostupnější než PCR testy, výrazně jednodušší.

Návrat do škol 1. března? Testy ještě nejsou ani objednané

„Testujeme jednou týdně, vždy v pondělí. Je to dobrovolné. Jde o takovou nadstavbu všech těch roušek, dezinfekce a měření teplot,” řekl Novinkám ředitel školy Adam Šimůnek s tím, že děti se testují doma a až v případě negativního výsledku vyráží do školy.

„Moje vize je taková, že když budeme testovat děti ve škole, tak bude zbytečně stres. Někomu to nedejbože vyjde pozitivně a děti začnou plakat. Děláme to v bezpečném rodinném prostředí, když to dítěti vyjde pozitivně, tak rodiče zavolají a nechají si ho doma,” vysvětlil postup ředitel.