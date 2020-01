Babiš chce od Kremlíka vysvětlení zakázky na e-shop za 400 milionů

Kremlík prý Babiše ubezpečil, že všechno proběhlo v pořádku. „Byla vybrána nejlevnější nabídka poté, co bylo osloveno pět dodavatelů, a to i s ohledem na požadavky NBÚ a zpravodajských služeb na utajení systému,“ napsal Novinkám v SMS zprávě Babiš.

Babišovi se prý ale nelíbí, že se o zakázce dozvěděl až z médií a dodatečně se vysvětlují informace, které ji staví do podivného světla. „Chci proto od pana ministra, aby na vládu ještě předložil informaci o této zakázce. A v případě IT zakázek to odteď budu chtít od všech ministrů,“ dodal premiér.