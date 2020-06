Babiš: Boltonova slova jsou vytržená z kontextu. Chápu, proč ho Trump vyhodil

„Je důležité mluvit o absolutních výdajích na zbrojení. V roce 2013 byl náš výdaj 1,03 procenta a v roce 2019 je to 1,17, tedy rozdíl je jen 0,14 procent. Ale když si to vezmeme přes absolutní částku, kdy výdaje v roce 2013 byly 42 miliard korun a v roce 2019 budou 65,6 miliard korun, tak jsme za šest let navýšili výdaje na obranu o 50 procent,“ uvedl tehdy Babiš s tím, že hranice 2 % z HDP dosáhne Česká republika do roku 2024.