Babiš apeloval na Blatného kvůli změně očkování, ministerstvo to ale už pár dní řeší

K doporučení České vakcinologické společnosti z minulého týdne, podle něhož by se měl prodloužit interval mezi první a druhou dávkou vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech proti covidu-19, se v úterý přidal i premiér Andrej Babiš (ANO). Umožnilo by to podle něj naočkovat více lidí.