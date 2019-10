Babiš: Ani v krizi lidem peníze nevezmeme

Česko se loučí s Karlem Gottem. Když se ohlédnete po všem dění, udělal byste něco jinak? Některé vaše kroky mohly působit nerozmyšleně či rozpačitě.

Jedna věc je, jak to může vypadat v médiích, a druhá je, jak to bylo doopravdy. Hned ve středu, když jsem se dozvěděl o jeho úmrtí, jsem byl v kontaktu s rodinou pana Gotta a čekal na její rozhodnutí, které padlo ve čtvrtek večer.

Bylo jasné, že připravit pocty pro jednoho z nejvýznačnějších Čechů za pouhý týden nebude nic lehkého, proto jsem svolal vládu, aby stát mohl začít rozloučení organizovat. Rodina měla jiné starosti, na něco takového neměla sílu.

Jsem rád, že se s Karlem Gottem přišlo rozloučit tolik lidí a že nám pochválili organizaci.

Záhy po Karlu Gottovi zemřela Vlasta Chramostová a někteří začali poměřovat jejich zásluhy i v souvislosti se způsobem rozloučení. Co vy na to?

Je dost smutné, že se dokážeme dohadovat i o takovýchto věcech... Oba dva byli výrazné osobnosti českého společenského a kulturního života. S Karlem Gottem jsme se znali přes deset let od doby, kdy moje firma začala podporovat různé společenské aktivity.

Proto považuji za odporné, že mě někdo začal obviňovat, že jsem se chtěl na něm přiživit. Není to pravda, chtěl jsem pomoci, a protože jsem akční, tak když se do něčeho pustím, tak naplno. Jsem rád, že se s Karlem Gottem přišlo rozloučit tolik lidí a že nám pochválili celou organizaci. A vážím si toho, že mi za ni paní Gottová veřejně poděkovala.

Jaký byl váš vztah s Karlem Gottem? Byli jste přátelé?

Tak to asi popsat nejde, ale velmi jsem si ho vážil a měli jsme plno společných známých. Začátkem srpna jsme se měli setkat na jeho soukromé oslavě narozenin, s rodinou jsem ale tehdy byl na dovolené na Krétě. Proto jsem se s přáteli Karla Gotta domluvil, že spolu půjdeme na večeři, až se vrátím. Jeho stav už to ale tehdy neumožnil, bohužel.

Chápu, že mladší generaci toho tolik neřekne, ale pro nás byl Karel Gott součástí našeho života, dlouhá léta nás provázely jeho písničky. Pamatuji si, jak jsem ho poprvé slyšel zpívat na Bratislavské lyře slovensky, to mě dostalo. Za minulého režimu jsem se vždycky těšil na silvestrovský program s Dvořákem a Bohdalkou a na finále s božským Kájou.

Pojďme k přízemnějším věcem. Ekonomové i opozice kritizují, že vaše vláda nepamatuje na případné ochlazení. Jak zaručíte, že i v budoucnu bude na všechno, co jste schválili – důchody počínaje, přes platy pro učitele a slevou na jízdném konče?

Pane redaktore, vy mluvíte jak ti amatéři z pravice. Po 17 letech nám agentura Moody’s zlepšila rating a nyní jsme se dostali na úroveň Belgie. A zlepšila nám rating proto, že ocenila rozpočtová opatření a reformy vlády od doby, co jsem se stal ministrem financí v roce 2014.

Tehdy po pravicových vládách byla zadluženost rozpočtu vůči HDP 41,1 procenta, kdežto nyní to je 31,1 procenta a půjdeme ještě níž. To je hlavně zásluha všech lidí, kteří chodí každý den do práce, živnostníků, podnikatelů, státních zaměstnanců, naší vlády i té bývalé, kde jsem byl ministr financí.

Náš růst je podstatně vyšší než u řady evropských zemí, jsme čtvrtá nejstabilnější ekonomika v EU, kontinuálně investujeme a přidáváme důchodcům, učitelům, policistům, hasičům, vojákům, lékařům, sestřičkám, sociální pracovníkům a dalším zaměstnancům.

Bankovní daň není vůbec téma, protože není v programovém prohlášení vlády.

Ale dobré časy netrvají věčně, proto se ptám, jak jste připraveni na případnou krizi.

Ale žádná krize nebude. A i kdyby došlo k propadu růstu HDP, tak lidem nikdy nevezmeme jejich peníze, tak jako to udělala ODS a Kalousek. Nikdy to neuděláme. Nesáhneme na důchody ani na platy. K tomu není důvod.

A pokud by přece jen k ochlazení došlo, tak sáhneme k investicím, kterými bychom nahradili spotřebu a export, které táhnou náš ekonomický růst.

Budeme pumpovat do ekonomiky dál peníze, abychom růst podpořili. A predikce dalšího růstu nám dávají garance, že budeme schopni plnit závazky.

Zdroje do rozpočtu hledá ČSSD, která chce bankovní daň, o které jste řekl, že by to byl konec koalice. Proč k ní máte takový odpor?

Bankovní daň není vůbec téma, protože není v programovém prohlášení vlády. Na základě zkušeností ze Slovenska, Polska či Maďarska zavedení bankovní daně bude mít negativní dopad nejen na klienty, kteří budou mít dražší půjčky, ale i na zhoršení ratingu.

Není možné znejišťovat podnikatelské prostředí a zahraniční investory tím, že nějaká vláda přijde s programovým prohlášením a pak se ho nedrží. To je špatně, a pokud bychom to udělali, tak bychom nikdy takový rating od Moody’s jako nyní nedostali.

Jakou roli hraje, že vaše bývalé firmy mají u těch bank úvěry?

To je samozřejmě naprostý nesmysl. Už mi zase kladete provokativní otázky. Banky vydělávají na tom, že půjčují peníze, a ty půjčí komukoli, když to jen jde, samozřejmě po zohlednění rizik a zajištění půjček. Takže s bankovní daní to opravdu žádnou souvislost nemá.

Ppravdu si myslím, že pokud u nás někdo spáchá trestný čin, tak bychom měli mít právo jej vyhostit.

Emoce budí to, že Česko kvůli soudu EU musí zavést tzv. institut strpění cizince. Podle kritiků i cizinec bez nároku na azyl má mít práva uprchlíka a prý jej bude téměř nemožné vyhostit. Navíc status azylanta bude mít po celou dobu, co se bude se státem o azyl soudit. Jak to dopadne na bezpečnost v ČR?

Bezpečnost našich občanů je prvořadá, na rozdíl od některých států západní Evropy. Kriminalita u nás klesá a platí, že nám nikdo nebude určovat, kdo v naší zemi má žít nebo koho smíme či nesmíme vyhostit.

A co případ čečenského azylanta v Česku, který u nás seděl za loupeže, a když mu byl odejmut v roce 2014 azyl, tak se ho soud EU zastal s tím, že i lidé odsouzení za závažnou trestnou činnost nemohou být vyhoštěni do zemí, kde by jim hrozilo mučení či nelidské tresty. Nepřeháníme to s tím humanismem?

Přesně o tom mluvím. Ano, opravdu si myslím, že pokud u nás někdo spáchá trestný čin, tak bychom měli mít právo jej vyhostit. Je to naše národní strategie. O takových věcech bychom si měli rozhodovat sami a tečka.

Na přetřes brzy přijde i Istanbulská smlouva, kterou se vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková chystá předložit Sněmovně. Válková chtěla přesvědčit i vás, abyste jí podpořil. Podařilo se jí to?

Žádné smlouvy nechci. Máme svoje zákony, které řeší násilí na ženách. Jde o to, jestli jsou dostatečně vymáhané. Abychom ten problém řešili, tak k tomu opravdu nepotřebujeme nějakou Istanbulskou smlouvu. Takže nevidím důvod, proč bych tuto smlouvu měl podporovat, ale v hnutí jsme se o tom nebavili.

Blíží se 30. výročí oslav listopadu 1989. Jak je oslavíte?

Úřad vlády organizuje důstojnou oslavu, na kterou zveme řadu politiků a státníků, kde budu také. Stejně jako jsme organizovali oslavy 100 let založení republiky, chceme oslavit samozřejmě i toto výročí.

Vy sám se oslav zúčastníte? Nebo jako prezident Zeman si je připomenete soukromě?

Když jsem vystoupil se sjednocujícím projevem před Českým rozhlasem loni, tak po mně lidé plivali, nadávali mi a zabránili mi, abych položil věnec, i když jsem nic špatného neudělal. To je jako se vším. Kdybych tam nešel, tak mě budete kritizovat, když tam jdu v noci, tak mě také kritizují, a když chci něco říct, tak to ani pořádně není možné.

Z jednoho protibabišovského serveru jsem se dokonce dozvěděl, že 17. listopadu budu v Texasu na večeři, to jsem se opravdu nasmál.

Ta nenávist a zloba vůči mně je opravdu velká. Když někteří Bakalovi novináři letí do Bruselu, aby mohli psát, jak paní Jourovou grilovali kvůli Babišovi a když se nic takového nestane, tak jsou zklamaní, to mluví za vše. Přitom moralizují ti, kteří žijí z peněz, které jejich šéf vytuneloval z OKD a ještě okradl lidi o byty.

Stále jste mi neodpověděl na otázku, jestli půjdete na Národní klást věnec.

Nechte to na mně. Určitě si tento významný den připomenu a důstojně ho oslavím.

Zeman naznačil, že chce 28. října vyznamenat svého předchůdce Václava Klause, kterého často kritizujete. Vy přitom musíte vyznamenané kontrasignovat. Podepíšete tedy vyznamenání pro Klause?

Myslím, že pan Klaus byl v minulosti vyznamenán a nyní nic zásadního neudělal. Nevím, co přijde. Je to návrh prezidenta, nemám informace, že tam bude pan Klaus, ale pokud je to pravda, tak přemýšlím, proč by tam měl být.