Audit je pro Babiše zdrcující. Nejvyšší možný trest - všechno vrátit

To by ve výsledku znamenalo, že Česko by muselo vrátit až půl miliardy korun na dotacích, které z Evropské unie koncern Agrofert dostal. Část se týká střetu zájmů, ta je vyčíslena na 282 milionů korun. Zbývající stovky milionů by se měly týkat konkrétních dotací. Dosud se spekulovalo právě o tom, o jak velké korekce by se mělo jednat.