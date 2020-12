Ať klidně z vlády odejdou, reaguje Babiš na Hamáčka

Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD „konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů”.

Na to, že vláda není jednotná, upozornila nedávno i ministryně práce za ČSSD Jana Maláčová, když před novináři - v domnění, že je nahrávací technika vypnutá - označila Babiše za debila.

Volby by se měly konat v řádném termínu příští rok na podzim, Hamáček označil za legitimní diskuzi o dřívějším termínu na přelomu jara a léta. Poukázal ale na to, že by takový návrh potřeboval dosažení širší shody ve Sněmovně, protože s jejím rozpuštěním musí souhlasit nejméně 120 poslanců.