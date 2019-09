Armáda zamítla legendární černé jestřáby. Víme proč

Nabídka dvanácti vrtulníků Black Hawk, kterých firma Sikorsky vyrobila přes čtyři tisíce kusů, byla přitom levnější než nabídka texaské firmy Bell, jejíž stroje používá pouze americké námořnictvo. Vláda USA Česku nabídla Black Hawky za 13,4 miliardy, stroje firmy Bell za 14,6 miliardy korun. Stroje UH-60 jsou navíc o generaci mladší než vrtulníky Bell, jsou prostornější, mají větší nosnost a v rámci NATO jsou mnohem rozšířenější.

Ministerstvo obrany i generální štáb si ale za svým rozhodnutím stojí. Podle členů výběrové komise, se kterými mělo Právo možnost mluvit, je nabídka firmy Bell pro českou armádu výhodnější ze tří důvodů.

Víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom Foto: Profimedia.cz

Obsahuje mnohem víc zbraní, nabízí daleko víc práce pro české firmy, a to hlavně pro státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ), a také umožní zachovat bojové schopnosti, až budou z výzbroje vyřazeny okolo roku 2025 ruské bitevníky Mi-24.

„Určitě si nás Američané nenamazali na chleba. Podrobně jsme probrali obě nabídky a cenové návrhy položku po položce a za svým výběrem si stojíme,“ řekl Právu náměstek pro vyzbrojování Filip Říha.

Podle něj Bell závazně slíbil, že LOM Praha, který dnes opravuje pro armádu ruské vrtulníky, dostane licenci firmy Bell. „Má to i výhodu v tom, že státní podnik LOM a jiné české firmy mohou přitáhnout jejich průmysl do ČR. Popis možné spolupráce byl tak podrobný, že Bell získal body navíc,“ poznamenal Říha.

Šéf celého projektu nákupu vrtulníků Vladimír Barca dodal, že Bell přislíbil pro LOM i opravy civilních vrtulníků, kterých po Evropě létá několik stovek. Používá je např. i česká policie. „V případě, kdyby vyhrál Sikorsky, tak bychom opravovali jen těch dvanáct vrtulníků, nic víc,“ řekl Barca.

Dalším argumentem podle něj je, že texaská firma dodá vrtulníky se vším všudy. První stroj by měl přiletět v roce 2023. „V okamžiku dodávky bude armáda mít všechno, co požaduje. Všechny zbraňové systémy i munici. Nic nebude potřeba dokupovat, jak bychom to museli dělat u Black Hawku,“ řekl Barca.

Čtyři jsou málo

Joel Best ze společnosti Bell Právu řekl, že spolupráce s LOM Praha a VTÚ bude nadstandardní. „LOM Praha bude první společností mimo území USA, která bude mít školení, nástroje, vybavení a podporu od společnosti Bell, aby mohla provádět údržbu vrtulníků UH-1Y a AH-1Z,“ poznamenal Best. Dodal, že jednají i s dalšími českými firmami. Mluví se např. o dodávkách firmy Ray Service.

Člen komise a pilot vrtulníku plukovník Miloslav Synek vidí zase výhodu v tom, že díky strojům Bell se významně posílí bojové schopnosti vrtulníkového letectva. „Black Hawk je skvělý vrtulník, ale ve zbraňových systémech je systém H1 (Bell) daleko vepředu,“ řekl Právu Synek. Podle něj je přínosem také to, že Venom a Viper mají z 80 procent shodné součástky. Oproti nabídce firmy Sikorsky dostanou navíc vojáci 20 mm kanon, protitankové řízené střely Hellfire a také protiletadlové střely.

To, že Black Hawk je prostornější a má větší nosnost, podle Synka nehrálo roli. „Protože systém H1 splňuje hlavní úkol – tím je přímá palebná podpora pozemních jednotek – více než Black Hawk. To je spíše transportní vrtulník,“ poznamenal Synek.

Vtulník UH-60 Black Hawk firmy Sikorski Foto: Profimedia.cz

Armáda transportní letouny má. Až do konce roku 2035 totiž chce provozovat ruské stroje Mi-17 a Mi-171š.

Nakoupíme další potřebné stroje

S tím souhlasí i letecký expert Tomáš Soušek. „Armáda bude muset dokoupit další bojové vrtulníky. Těžko je totiž bude posílat do misí, protože by jí chyběly doma pro výcvik,“ řekl Právu. Ale myslí si, že armáda rozhodla správně. „Je to krok dobrým směrem, protože si armáda udrží schopnost bitevních vrtulníků,“ dodal Soušek.

I plukovník Synek připouští, že čtyři stroje jsou málo. „Ty čtyři jsou první krok, do budoucnosti počítáme s další akvizicí,“ řekl Synek.

Ostatní výhrady vůči strojům Bell jsou podle armádního pilota snadno obhajitelné. Nevadí podle něj, že stroje Bell mají ližiny, a ne kola. „Pro pohyb po letišti se jednoduše přidělají kolečka a ližiny mají výhodu, že lépe roznášejí hmotnost a jsou zcela bezporuchové,“ dodal pilot.

Náklady na letovou hodinu pořizovaných vrtulníků jsou 113 tisíc korun, což je podle Synka stejné jako u Mi-24. „Přiznávám, že Black Hawk má nižší letové náklady, ale je to tím, že v těch nákladech nejsou započítány zbraně,“ řekl Synek.

Black Hawk má výhodu, že z něj lze střílet z bočních kulometů i při zavřených dveřích. Ve strojích Bell budou střelci v zimě mrznout. „Tomu jsme nepřikládali žádnou váhu. Kdyby mi voják řekl, že mu bude zima, tak bych s ním do války jít nechtěl,“ podotkl pilot Synek.