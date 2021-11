Armáda chce větší letadlo. Kábul varoval

Armáda by chtěla nakoupit větší dopravní letadlo, a proto se začala poohlížet po novém nebo olétaném stroji, do kterého by se vešlo 200 pasažérů. Generálové i vedení ministerstva obrany po pořízení většího letadla s větším doletem volají už roky. Ale až překotná evakuace českých občanů i afghánských spolupracovníků z kábulského letiště obsazeného Tálibánci nesmělé úvahy přetavila v akci.