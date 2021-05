Arenberger pronajímal svou budovu vinohradské nemocnici

Pochybnosti vzbudila už Arenbergerova majetková oznámení. Média upozornila na to, že po nástupu do funkce ministra přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu uvedl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Arenberger dopustil přestupku, svou chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.