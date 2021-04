Arenberger: Kritéria pro podávání monoklonálních protilátek budeme dále rozšiřovat

Za jednu z priorit jste při nástupu do funkce označil dostupnost monoklonálních protilátek bamlanivimabu a regeneronu. Skupina těch, kteří na ně dosáhnou, je ale i po nedávném zmírnění podmínek stále relativně malá. Neuvažujete, že byste léčbu zpřístupnili více lidem? Třeba všem diabetikům II. typu bez omezení?

Je to určitě správný postup. Teď na tom pracujeme a chceme udělat stejná pravidla, která jsou nastavena výrobci těch léků a mezinárodními doporučeními. Než jsem přišel na ministerstvo, tak ta kritéria jedna z pracovních skupin nastavila zúženě. Uvažovali jsme i o tom, že bychom to dali všem lidem nad 65 let, pak jsme ale zjistili, že dávky by se tak vyaplikovaly za 14 dní, a přitom by to nezasáhlo tu rizikovou skupinu, která by z toho profitovala nejvíc. Myslím, že nějaká zdravotní omezení by tam měla být, nemělo by to být jen podle věku. Připravili jsme proto zkrácený formulář, se kterým se přijde do infuzního centra, které to zadá do systému. Tím by se to zjednodušilo. Pacienti by ale měli aktivně požadovat na svých ošetřujících lékařích doporučení, protože to je ten hlavní motor. Pokud jsou rizikoví, mají obrovskou šanci, že to zabere a do nemocnice nebudou muset.

Ideální je, aby se rizikový pacient ihned po pozitivním PCR testu začal starat, kde dostat infúzi. Začít by měl u svého praktika.

Zvažujete i prodloužení intervalu na řekněme maximálně deset dnů od příznaků?

To je i další věc, která je ve hře. Nutné je, aby to bylo co nejdříve. Prodloužení je možnost, ale z medicínského hlediska je to škoda. Nám jde o to, abychom zabránili průniku viru do buněk. Jakmile ho necháte proniknout, už ten efekt nebude tak dobrý. Ideální je, aby se rizikový pacient ihned po pozitivním PCR testu začal starat, kde dostat infúzi. Po potvrzení diagnózy není vhodné to odkládat. Začít by měl u svého praktika. (Ještě týž večer ministerstvo oznámilo, že se lhůta na deset dnů prodlužuje - pozn. red.)

Zvažuje se, že by se do ČR dostaly ještě nějaké další léky? Mluvilo se například o izraelském EXO-CD24.

Jsou minimálně další tři, o kterých by se dalo uvažovat, hovořilo se dokonce i o kombinaci léků. Toto je ve hře, posuzuje to Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Bude to ve stejném režimu jako ty dva léky, které používáme dnes, tedy pokud budou splňovat pravidla pro možnost podání neregistrovaného léku, budou uvolněny do nemocnic. Časový termín nyní nejsem schopen říci.

V Brně podávali 120 pacientům pod dohledem lék ivermektin s dobrými výsledky. Podle SÚKL to ale nelze prezentovat jako relevantní studii. Není to účelová cenzura? Budete o tom s ředitelkou SÚKL Irenou Storovou hovořit?

Pokud bychom chtěli mít vyhodnotitelná data, musela by se udělat dvojitá slepá randomizovaná studie, aby se vyloučil placebo efekt. Ten je v některých případech až třicet procent. Není to tak, že by si člověk účinky léku jen vsugeroval, ono to i vylepšuje imunitní systém, když víte, že dostáváte něco, co vám může pomoci. Tohle je třeba eliminovat. Musíte podávat neúčinnou látku, data pak vyhodnotí nezávislá společnost. V těchto případech to nebylo, tady se prostě lék pacientům podával a zjistilo se, že jim pomohl. Ale třeba by se uzdravili i bez toho. Data tedy nemají validitu, kterou bychom potřebovali. Výhoda je, že ivermektin není nebezpečný lék. Dermatologové ho používají na těžký svrab, kde funguje velmi dobře, a při vnitřním podávání fungoval i dobře na ten virus. Na seriózní vyhodnocení by to ale chtělo klasickou klinickou studii.

Výhoda je, že ivermektin není nebezpečný lék a při vnitřním podávání fungoval dobře i na ten virus. Na seriózní vyhodnocení by to ale chtělo klasickou klinickou studii

Kvůli článkům o ivermektinu SÚKL hrozí Právu půlmilionovou pokutou. Dokonce náš deník rovnou vyzval, aby předložil zadavatele údajné reklamy, přičemž to žádná reklama nebyla. Co na tyto praktiky říkáte?