Antivirus se může prodloužit jen o dva měsíce, připustila Maláčová

Vláda napíná zaměstnavatele ohledně hlavní podpory pro udržení mnoha pracovních míst. Program Antivirus, který pomocí státních příspěvků na mzdy pomáhá bránit většímu propuštění, by kabinet mohl prodloužit jen o dva měsíce, tedy do října, a nikoliv až do konce roku. V nedělním diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Rozhodnutí by mělo padnout na pondělním jednání vlády.