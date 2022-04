ANO kritizuje příspěvek 5000 na dítě: Přijde pozdě, kritéria nejsou jasná

„My to podpoříme, ale musí vláda vysvětlit, jak to udělá. Oni to nevědí, není to promyšlené. Je to jen signál, který nemá reálné obrysy. Způsob, který navrhují, je technicky nereálný. Stát nemá k dispozici žádná data o finanční správě. Neví se, jak rodiny budou nárok dokladovat,” prohlásil po jednání stínové vlády šéf ANO Andrej Babiš.

Vláda by podle něj měla postupovat tak jako Německo, které dalo 100 eur (cca 2450 korun) na každé dítě všem rodinám.

Babiš doufá, že vláda svůj slib dotáhne ke zdárnému konci a neskončí to pouze v rovině slibů a snaze dát lidem naději.

Téměř plošná pomoc

Ocenil nicméně, že ze strany vlády Petra Fialy (ODS) jde o první „téměř plošnou pomoc” českým občanům. Kabinet se na vyplacení jednorázového příspěvku na děti ve výši pět tisíc pro domácnosti s příjmem do milionu korun shodl ve středu. První rodiny by peníze mohly obdržet v srpnu. Věc ještě musí projít legislativním procesem.

Podle ANO je to pozdě. „Vláda pouze vyslala signál. Bude teprve připravována legislativa a musí to projít celým procesem. Vyplacení se dočkají první rodiny v srpnu. To je velmi pozdě. Už dnes je drtí inflace a celá řada dalších problémů,” míní místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová.

Kritikou nešetří ani Kalousek

Kromě opozice vládu na sociálních sítích kritizoval za formu pomoci také bývalý poslanec a člen vládní TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Kdybychom to těm dětem dokázali dát ze svého, tak bych zatleskal. My to ale budeme financovat z dluhu, který ty samé děti budou muset splácet i s krvavým úrokem. S touhle falešnou ,podporou rodin‘ se nikdy nesmířím,” napsal na svém Twitteru Kalousek.