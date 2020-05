ANO couvlo, ošetřovné se snižovat nebude. ČSSD si prosadila svou

Současná situace je taková, že rodiče, kteří dítě do školy pošlou, nárok na ošetřovné ztrácí . Nicméně dítě do školy může nastoupit dobrovolně . Pokud ale zůstane doma a nebude to kvůli důvodům, které vyjmenoval resort zdravotnictví a které musí uvést rodič v čestném prohlášení, nárok rodič také ztrácí .

Důvody jsou například přímo nákaza koronavirem, cukrovka, těžká obezita nebo chronické onemocnění plic. Do školy nesmí nastoupit ani tehdy, pokud žije v rodině s osobou starší 65 let nebo někým, kdo má zmíněná onemocnění.

Koalice chce pozměňujícím návrhem upravit, aby byly mezi „uznané” přidány i provozní důvody, tedy pokud škola nebude mít dostatek míst pro žáky. Nebo jiné vážné důvody, například pokud by byla výuka dítěte výrazně zkrácena oproti běžnému rozvrhu a rodiče by tak stejně nemohli jít do práce. Podle stejného režimu by se po schválení změny měly řídit i školky.