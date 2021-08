ANO ani ČSSD neevidují platby spojené s výjezdy členů vlády do krajů

Vládní ANO a ČSSD na svých transparentních volebních účtech neevidují platby, které by bylo možné jednoznačně propojit s výjezdy členů kabinetu do regionů. Člen vedení brněnského Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Tomáš Hudeček totiž v pondělí řekl, že problematické z hlediska vedení kampaně by mohly být současné výjezdy členů vlády do krajů.