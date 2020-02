ANO a Piráti odskočili ODS, ČSSD na hraně

Celkem by se do Sněmovny dostalo devět subjektů, ovšem tři z nich balancují na pětiprocentní hranici rozhodující o vstupu do dolní komory. Mezi nimi i vládní ČSSD.

Podle Kantaru se oproti listopadu podpora stran kromě prvních dvou významně nezměnila.

ODS, která by obsadila třetí příčku, má podporu 12,5 procenta. Okamurovci získali 7,5 procenta, komunisté 6,5 procenta a TOP 09 5,5 procenta.

Na pěti procentní hranici vstupu do Sněmovny se drží ČSSD, KDU-ČSL a STAN.

Piráti by měli o 14 poslanců víc

Podle přepočtu Práva na poslanecké mandáty pomocí d’Hondtovy metody by ANO obsadilo 83 křesel oproti současným 78. Piráti by si výrazně polepšili, místo současných 22 poslanců by jich měli 36. Pouze o jednoho poslance víc než nyní by měla ODS, která by obsadila 26 křesel.

Naopak sedm ze současných 22 poslanců SPD by se muselo se Sněmovnou rozloučit. O tři poslance méně, tedy 12, by dostala KSČM. Mírně by si polepšila TOP 09, které průzkum přisoudil 10 mandátů namísto současných sedmi.

Poslanecký klub vládní ČSSD by se zúžil z 15 členů na pouhých šest. Šestičlenný tým by měla ve Sněmovně také KDU-ČSL, která má nyní 10 poslanců. Rovněž Starostové a nezávislí by měli šest zástupců v dolní komoře, což je stejný počet, jaký mají nyní.

Sešup Trikolóry

Největší sešup potkal Trikolóru, pro niž by hlasovalo jen 2,5 procenta. Přitom předchozí průzkum jí připsal 6,5 procenta.

„Je otázka, jestli lze nižší preference pro Trikolóru označit za změnu. Má totiž jen 20 až 25 procent skalních voličů,“ řekl k tomu analytik Kantaru Pavel Ranocha.