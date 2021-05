Advokátka Slámová: Chci změnu, proto budu kandidovat na prezidentku

Proč jste se rozhodla kandidovat na prezidentku?

Dvacet let dělám s lidmi, slýchávám jejich příběhy. Co je trápí, čím se zabývají. V poslední době vidím u lidí jakousi rezignaci. Nevěří, že to s nimi politici myslí dobře. Lidé nemají motivaci, k volbám chodí jen proto, aby volili menší zlo. Říkají, že chtějí změnu, ale nevidí možnost. Myslím, že každý člověk musí začít sám u sebe, a já tu změnu chci také. Mohla jsem na všechno zapomenout a dál si dělat svou práci, nebo se o tu změnu pokusit sama. Chci pokračovat v tom, co dělám dvacet let. Nejen pomáhat lidem, ale ukázat jim, že mnoho věcí lze docílit dialogem. Dlouhou dobu jsou zde nesmiřitelné dva tábory, lidé jsou schopni se nenávidět i v rámci rodin. Já chci, a myslím, že tu schopnost mám, docílit toho, aby se lidé naučili tolerovat cizí názory.

Všichni kandidáti na prezidenta říkají, že chtějí spojovat společnost, a ne ji rozdělovat. Ale proč by lidé měli volit právě vás?

Protože jim umím naslouchat. Moje největší pozitivum paradoxně je, že nejsem profesionálním politikem, ale setkala jsem se za svůj profesní život s tisícovkami lidí, a vždy jsem s nimi uměla jednat. Mou velkou výhodou je, že mám právní vzdělání a v právu jsem praktik. Vidím oblasti, ve kterých je třeba udělat změny.

Není naopak pro kandidáta na prezidenta politická minulost výhoda? Prezident je přece jen politická funkce.

Prezident je především hlavou státu, reprezentant občanů. Musí hájit zájmy všech lidí, včetně těch, kteří ho nevolili. Politici se většinou zaměřují jen na své voliče, ví, na co budou slyšet. Proto se setkáváme s populistickými sliby. Vím, že prezident má v ČR velmi omezené pravomoci, ale umím vést dialog o tématech, které zajímají běžné občany. Lidé jsou profesionálními politiky dnes už unaveni.

Prezident musí vést lidi i k tomu, aby pochopili, že politika je služba lidem, ne prostředek k dosažení vlastních cílů, nebo k prosazení zájmů mocenských skupin. Dnes mnozí politici už nedodržují zákony ani Ústavu. Co si obyčejný člověk řekne? Lidé jsou zklamáni z politiků, a tím přestali mít motivaci pracovat sami na sobě. A takhle to nejde. Chci lidem ukázat, že dodržovat zákony se vyplatí.

Před deseti lety jste řekla v rozhovoru, že s tehdejším prezidentem Václavem Klausem jste velmi spokojená. Řekla byste totéž i o Miloši Zemanovi?

To jsem musela říct ještě před tím, než se exprezident Klaus začal výrazně měnit k horšímu. Otupěl, zapomněl na to, jak žijí ostatní lidé. S Milošem Zemanem spokojená nejsem. V čele státu by neměl být člověk, který je absolutně odtržený od reality. Já si z Ústavy ČR trhací kalendář nikdy dělat nebudu.

Pokud budete kandidovat, musíte sebrat 50 tisíc podpisů občanů, nebo požádat politiky o podporu. Jak byste to chtěla udělat?

Jsou dva způsoby podání kandidátní listiny. Buď ji podává občan, který připojí 50 tisíc podpisů, nebo kandidátní listinu podpoří deset senátorů či dvacet poslanců. Není to podpora od politické strany. Zatím není známý ani termín prezidentské volby, oficiální vyhlášení bude zhruba za rok, takže je brzy se rozhodovat, kterou cestou se člověk vydá. Mohu začít sbírat podpisy lidí, nevylučuji to. Nevylučuji ani tu druhou cestu, možná zkusím obě.

Můžete tedy vyloučit, že byste kandidovala za nějakou politickou stranu?

Nebudu kandidovat za žádnou stranu. Budu kandidovat jako nezávislý, nadstranický a nestranický kandidát.

Jako advokát jste měla několik kontroverzních klientů. V minulosti jste obhajovala členy extremistické Dělnické strany. Psalo se o vás jako o ‚advokátce nácků‘.

Za svou profesní praxi jsem zastupovala více než 5000 klientů, z nichž zanedbatelná část se týkala tzv. kontroverzních případů. Každý advokát je povinen hájit klienta v souladu se zákony naší země a etickým kodexem advokáta. Útoky na advokáta pro to, koho zastupuje, jsou nepřípustné, protože to zasahuje do samotné podstaty práce advokáta a s tím spojeného práva každého člověka na právní pomoc, které je součástí práva na spravedlivý proces a je součástí i právního státu. Advokát se zodpovídá jen a pouze svému klientovi. To, že zastupuji jakéhokoliv klienta, neznamená, že zastupuji jeho myšlenky, jeho skutky, ale jen a jen jeho osobu, která zrovna potřebuje právní pomoc. Zastupovala jsem jak členy takzvané extrémní pravice, tak takzvané extrémní levice, stejně jako příslušníky nejrůznějších menšin, rovněž i pachatele těch nejzávažnějších zločinů, nebo oběti takových zločinů. Jsem připravená to vysvětlit, i když si myslím, že advokát nemá co vysvětlovat. Je to stejné jako se ptát vězeňského lékaře, jak může operovat vraha.

Další kontroverzní postavou je omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek. Několikrát jste říkala, že jste přesvědčena o jeho nevině. Jeho omilostněním vám musel prezident Zeman udělat radost...

O milost byl žádán již předchozí prezident Václav Klaus, domnívala jsem se, že Jiřímu Kajínkovi milost udělí on. Vzhledem k obsahu spisu a objemu práce, kterou jsem na případu udělala, jsem ráda, že nestráví zbytek života za mřížemi. Snažili jsme se o obnovení procesu několik let, řízení trvalo dlouhou dobu. Jsem ráda, že když nevyšla právní cesta, vyšla jiná cesta. Udělit milost je výsostným právem prezidenta, a jsem ráda, že v tomto případě sdělil důvody udělení milosti. Tedy, že v tomto případu existují takové pochybnosti, že se rozhodl ji udělit.

Miloš Zeman s milostmi velmi šetří, jak si předsevzal. Byla byste jako prezidentka štědřejší?

Mám tu výhodu, že bych nepotřebovala obrovský poradní orgán a jednotlivé případy bych si byla schopná posoudit sama. S ohledem na svou dlouholetou praxi bych tak mohla udělit milost i z jiných než humanitárních důvodů.

A jaký máte názor na hromadné amnestie a abolice?

Tam bych byla zdrženlivější. Zastávám názor, že každý případ je nutné posuzovat individuálně. Nechci se dostat do stavu, kdy by se mohlo stát, že se na svobodu dostane někdo, kdo byl ve vězení v té chvíli třeba za méně závažný trestný čin a na svobodě by mohl spáchat něco mnohem závažnějšího. Nemyslím si, že bych zrovna oprávnění udělení amnestie chtěla využít.

Až začne prezidentská kampaň, skončíte s advokátní praxí?

Určitě bych v probíhající kampani advokátní činnost omezila. Nemůžu dělat kampaň a zároveň vykonávat advokátní praxi v té míře, v jakém ji vykonávám. Sázím na kontaktní kampaň, chci se setkávat s lidmi, nebudu jen tvář na billboardech.

Chcete být nadstranická, ale stranickou minulost máte. Byla jste členkou ODS, dokonce krátce, před volbami v roce 2010, poslankyní za tuto stranu.

Z ODS jsem vystoupila už před mnoha lety, také proto, že jsem pochopila, že ve straně neprosadím, co chci. V politických stranách jsou nastaveny určité systémy, přes které ‚nejede vlak‘. Intenzivně se věnuji oblasti ochrany zvířat a v rámci tehdejšího působení v ODS jsem chtěla toto téma prosazovat. Tehdy k tomu ale nebyla žádná politická vůle. Pochopila jsem, že jim jde jen o to, na čem si takzvaně nahoní hlasy. Na rovinu, z tehdejší ODS se stal mafiánský spolek. Bylo to pak vidět i na jistých kauzách, které vyplynuly. Byl tam jistý kmotrovský systém, který mi začal vadit a byla jsem z toho znechucená. Nelíbilo se mi, kam se ta strana ubírá. Po několika letech zjistili, že jim téma ochrany zvířat nahání plusové body, a postavili si na tom kampaň. To, že nejsem závislá na žádném politickém subjektu, považuji za svou nesmírnou výhodu. Nepotřebuji nikomu podlézat.

Řekla byste o sobě, že inklinujete spíš k pravici?