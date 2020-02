Adepti na dozor nad zpravodajci nemají prověrky

Nejen právnické vzdělání, ale především prověrka na nejvyšší stupeň Přísně tajné. Na neoficiálním seznamu tak podle informací Práva figurují pouze dva adepti s nejpřísnější bezpečnostní prověrkou, a to náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a někdejší ministr a dnes poradce premiéra Cyril Svoboda .

A právě v prověrce je kámen úrazu. Podle některých možných kandidátů se jim moc nechce žádat o devět měsíců dlouhé a velmi detailní prověřování, které jde hluboko do soukromí a na kterém se podílejí i zpravodajci, když nemají jistotu, že nakonec budou do funkce zvoleni. Podle zákona o zpravodajských službách totiž vláda pošle do Sněmovny deset kandidátů, z nichž poslanci mají vybrat pět.