Adaptační kurzy pro středoškoláky budou

Například většina škol ze severní Moravy a Slezska takzvané adapťáky, motivační workshopy a kurzy nepřipravuje jako týdenní, ale jednodenní či dvoudenní bez toho, že by středoškoláci někde přespali. Škol, co kurzy mít nebudou, je v moravskoslezském regionu minimum.

Ven do přírody kromě havířovských gymnazistů vyjedou i studenti AGEL Střední zdravotnické školy, ZŠ a Gymnázia ve Vítkově, Gymnázia Josefa Božka z Českého Těšína či ostravské Střední uměleck é školy Ave Art. „Jezdíme vždy první celý týden školy. Máme to v rámci školního vzdělávacího programu pro první ročníky jako povinné,“ řekl Právu ředitel umělecké školy Jaroslav Prokop.

„Každý pedagog ví, že to není akce jen tak pro nic za nic. Je konec prázdnin a studenti potřebují určitý impulz, jak přejít z dovolenkového režimu opět ke školní praxi. O to víc, když přicházejí do úplně nového kolektivu. A takto neformálně mimo lavice to mnohem lépe funguje než ve třídě,“ uvedl pedagog jedné ze středních škol v Pardubickém kraji, který si nepřál vystoupit z anonymity.