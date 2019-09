Abolice pro Babiše? Skandál, nehoráznost, tvrdý úder mocenského dua, reaguje opozice

„Je to drsný vzkaz, tvrdý úder mocenského dua Zeman - Babiš všem, kteří důvěřují v principy spravedlnosti a rovnosti před zákonem,“ napsal Právu lídr ODS Petr Fiala, který rovněž řekl, že jej možnost abolice pro Babiše nepřekvapuje. „Andrej Babiš je oddaným služebníkem pana prezidenta. Je třeba dobře sledovat, jaké protislužby za to Hrad od premiéra dostane,“ řekl Fiala. Dodal, že situaci v zemi mohou změnit jen volby.

Zeman svůj plán udělit Babišovi abolici v případě obnovení jeho stíhání oznámil ve čtvrtek v TV Barrandov. [celá zpráva]

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila je to skandální. „To by bylo naprosté zneužití pravomoci prezidenta. Pokud prezident konstatuje, že udělí milost bez toho, že zná obsah spisu, tak to tu ještě nebylo,“ řekl Právu Pospíšil. Dodal, že to jasně ukazuje na pakt, který mezi prezidentem a premiérem již nějakou dobu funguje.

Předseda STAN Vít Rakušan poznamenal, že se teď jasněji ukazuje, proč Babiš s prezidentem nešel do sporu v případě, kdy Zeman nechtěl jmenovat ministra kultury. „Dává tím jasně najevo, že jsou tady vyvolení pana prezidenta, kteří nemusí jako všichni obyčejní lidé projít justičním procesem od začátku do konce,“ řekl Právu Rakušan.

Michálek: Degradace justice

Slovy nešetřil předseda pirátského klubu poslanců Jakub Michálek. „Miloš Zeman sliboval, že nebude milosti používat, a nyní slibuje podmíněně milost pro premiéra Babiše. Je to hanba, degradace justice a měl by se stydět. Toto naposledy učinil Klaus u tunelářů a Mečiar u únosců. Je to přiznání k mafiánskému chování a věřím, že to lidem otevře oči a budou příště volit někoho, kdo nebude našemu národu otevřeně škodit, a naopak naváže na tradici Masaryka a posune náš národ dopředu,” sdělil Právu.

„Je to výsostné právo českého prezidenta a také jeho plná odpovědnost,“ glosoval Zemanova slova pro Právo lídr SPD Tomio Okamura. Podle ústavy je ale k rozhodnutí o abolici nutný spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády. Kromě toho, že by Babiš podepisoval abolici sám sobě, to podle podle článku 63 Ústavy ČR znamená, že za rozhodnutí nenese odpovědnost prezident, nýbrž vláda.

Výborný: Je to nátlak

Za nehoráznost označil prezidentova slova předseda lidovců Marek Výborný. „Politici nesmí v žádném případě činit tlak na orgány činné v trestním řízení. Prezident tu pravomoc má, ale nesmí ji takto dopředu vyhlašovat, tím jsme se posunuli mimo parametry právního státu,“ dodal.

Místopředsedu ČSSD Ondřeje Veselého Zemanova slova nepřekvapila. „Tak asi každý musel čekat, že za tím, že Babiš před prezidentem změkne jako máslo, bude něco takového. Jen je mi líto obyčejných lidí, protože ti nejsou nedotknutelní a musejí za své činy vždy pykat,” napsal Právu.

O zastavení Babišova trestního stíhání rozhodl na konci srpna státní zástupce pražského městského státního zastupitelství Jaroslav Šaroch a jeho rozhodnutí následně potvrdil jeho nadřízený Martin Erazím. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ještě může ve lhůtě tří měsíců rozhodnout o případném obnovení zastaveného trestního stíhání. Od prezidenta se ale nyní dozvěděl, že je jedno, jak ve věci rozhodne.