Zeman: Bude-li to nutné, udělím Babišovi abolici

„Prezident má ústavou dané právo abolice. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomuto kroku sáhl,“ prohlásil Zeman.

Nejvyšší státní zástupce má nyní tři měsíce na to, aby stíhání obnovil. „Teď už bych to považoval za politické, protože státní zástupci odvedli dobrou práci,“ řekl prezident Zeman.

„To určitě nebude třeba, žádný trestný čin se nestal,“ reagoval Babiš na dotaz Práva, zda by abolici od prezidenta přijal a zda by ji podepsal nebo zda by pověřil podpisem jiného člena vlády, jak to v tomto případě požaduje ústava.