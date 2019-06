zpe, Novinky

„Jménem 62 poslanců pěti politických stran podáváme návrh na zrušení zdanění církevních restitucí. Žádáme, aby byla věc projednána přednostně,“ uvedl šéf sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS).

„Kromě křesťanských církví, kde dochází k tomu, že jednou okradený je teď okradený i podruhé, se to týká také federace židovských náboženských obcí, kde to komunisté dotáhli do dokonalosti. Tady okrádají zavražděného, což je zločin, který musí posoudit Ústavní soud,“ dodal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Ten útok na právní jistoty a na to, že se mění smlouvy, aniž by byla domluva obou stran, považujeme za bezprecedentní,“ doplnil lídr KDU-ČSL Marek Výborný.

ČTĚTE TAKÉ:

Sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila zdanění církevních restitucí



Návrh proti zdanění finančních náhrad v květnu podali také senátoři.

Stát by podle komunistů, kteří to prosadili, mohl zdaněním získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela není účinná zpětně.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.