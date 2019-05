Barbora Zpěváčková, Novinky

Kabinet v pondělí zasedá poprvé od vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, ve kterých ANO vyhrálo s 21 procenty, zatímco koaliční ČSSD s 3,95 procenta nezískala v europarlamentu jediné křeslo.

„Psychologicky to pro soc. dem. asi není příjemné. Ale pan Hamáček říkal, že to nebude mít vliv na jednání vlády. Jsou to jiné volby,“ zhodnotil při příchodu do Strakovy akademie ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Výsledky ČSSD ve sněmovních volbách a volbách do EP

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle něj je jasné, že uvnitř ČSSD se bude debatovat, jakým směrem se má strana ubírat. „Každý neúspěch ve vás hlodá. Ale jsem si jist, že to neovlivní jednání vlády. Může to být signál, že je třeba něco dělat jinak. Jestli myslíte, že k tomu bude velká debata z hlediska změn v koalici, to si nemyslím,“ řekl Brabec.

Probereme to ve straně, řekl Toman



„Pan Hamáček uvedl, že ČSSD si bude nejdřív dělat analýzu, která se bude týkat voleb. Nepředpokládám, že to bude mít na chod vlády jakýkoliv vliv,“ řekl ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.

Podobně to vidí sociálnědemokratický ministr zemědělství Miroslav Toman. „Nepředpokládám, že to bude mít vliv. Tohle je jednání vlády. Za měsíc je předsednictvo ČSSD, tam se bude řešit, co jak dál,“ nastínil.

Naše strana se musí od základu proměnit šéf pražské ČSSD Petr Pavlík

Podobně se v neděli v rozhovoru pro Novinky vyjádřil i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Vládu to neovlivní. Vláda se odvíjí od složení české Sněmovny, máme podepsanou koaliční smlouvu. Není tam žádná souvislost. Ale nepopírám, že mě ten výsledek ČSSD překvapil. Podle mě to ale není o panu předsedovi Hamáčkovi,“ prohlásil premiér.

ČSSD na hranici klinické smrti

V ČSSD to ale začíná vřít už teď. Poslanec a někdejší místopředseda strany Jaroslav Foldyna prohlásil, že partaj se pohybuje na hranici klinické smrti.

„Sociální demokracie se stala nejen nezajímavou politickou stranou, ale bohužel, co je horší, přešla až do stadia nenáviděné politické strany. Lidé začali ČSSD nenávidět,“ napsal na Facebooku.

Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík se nechal slyšet, že by se soc. dem. měla razantně změnit. „Voliči jasně řekli, že kosmetické změny na tváři sociální demokracie nestačí. Naše strana se musí od základu proměnit. Ujel nám vlak, který nedoženeme, pokud budeme dělat stále ty samé chyby,“ uvedl v tiskovém prohlášení Pavlík.