Barbora Zpěváčková

V pondělí vláda dvě hodiny probírala závěrečnou zprávu NKÚ. V jaké atmosféře debata probíhala?

Byla to příjemná pracovní atmosféra, jednotliví ministři se vyjadřovali k našim zjištěním z této zprávy.

Co vám řekli? Když ta zpráva vyšla, většina z nich reagovala vůči NKÚ dost kriticky.

Paní ministryně financí Schillerová řekla, že jako právník ctí roli NKÚ, pan Brabec (ministr životního prostředí Richard Brabec - pozn. red.) řekl, že nikdo neupírá NKÚ právo, aby kontroloval. V politice je jedna věc mediální prostor, druhá věc je to faktické jednání, a to bylo příjemné. Celá řada ministrů deklarovala, že věci, které popisujeme ve výroční zprávě, jsou v běhu a budou se napravovat. Doufejme, že se to potvrdí.

Je přirozené, že NKÚ je vůči vládě v opozici, nastavuje jí zrcadlo

Premiér o vás před časem prohlásil, že nemáte patent na rozum, že nemáte co hodnotit vládu a že se máte vrátit do ČSSD, když chcete dělat politiku. Jak tyhle výroky hodnotíte? Bavili jste se o nich na jednání vlády?

Na tomto jednání je nezopakoval, nebavili jsme se o nich. Jsou to mediální vyjádření a mě se nijak nedotýkají. Měl jsem celou řadu sporů s předchozími ministry a premiéry, to k mojí práci patří. Je přirozené, že NKÚ je vůči vládě v opozici, nastavuje jí zrcadlo. Pan premiér se na jednání vlády vyjadřoval celkem pozitivně k našim zjištěním, v celé řadě věcí řekl, že souhlasí s nálezy NKÚ, že ho mrzí, že se některé věci nepodařilo dokončit. Je dobře, že se o naší výroční zprávě diskutuje. O těch minulých se diskutovalo méně, a to je škoda.

Proč vzbudila takový zájem zrovna letošní zpráva? Je ostřejší?

Není ostřejší. Politický cyklus má přirozený vývoj. Po volbách je vláda ráda, že dostává zjištění NKÚ, protože směřují do období předchozího, kdy vládl někdo jiný. Když se blíží volby, tak už hodnotíme kroky vládnoucího kabinetu, proto se proti tomu více vymezují.

Stát podle letošní výroční zprávy selhává v řadě oblastí, například v digitalizaci, výstavbě dálnic, podpoře podnikání. Čí je to vina?

NKÚ nezjišťuje osobní zodpovědnost. Pro nás je kontrolovanou osobou ministerstvo bez ohledu na to, kdo ho řídil. Když bych měl konkrétně odpovídat na to, co je čí vina, tak když se podíváme třeba na informační technologie. Třicet let jsme budovali nejrůznější informační systémy, na začátku jsme to úplně neuměli, vytvořila se závislost na dodavatelích, vytvořil se velmi problematický svazek různých práv. Konkrétně v oblasti IT je problém zakopaný na tom začátku, ani nejde označit jednoho viníka.

Řídit stát jako firmu? Jako marketingové heslo je to hezké

Jaká oblast je nejpalčivější?

Možná bych začal tím, co je nejbáječnější. Žijeme v době, kdy ekonomika roste, daří se, máme nízkou nezaměstnanost. Celá řada věcí se podařila. To nejdůležitější je, aby správa věcí veřejných následovala společnost, aby ji nebrzdila, aby byla schopna ji co nejvíc podporovat.

Vy sám jste řekl, že stát se „zasukoval“. Jaký je recept, aby se to změnilo?

Ten recept je velmi obtížné najít. Především by měly soupeřit politické strany o to, která má recept lepší. To je klíčová věc. Pokud by chtěl někdo slyšet moje odborné stanovisko, je to otázka toho podívat se, jak fungují procesy ve státní správě. Celou řadu věcí řídíme v lineárním procesním řízení. Dostanete se do nějakého stavu, poté se ale vrátíte na začátek a začínáte znovu, typicky stavební řízení. Problém je v tom, že projdete celým procesem, pak vás někdo na konci zastaví a vrátí až na úplný začátek. Jsou tady ale zahraniční příklady, že to lze dělat jinak.

Jde podle vás řídit stát jako firmu?

Jako marketingové heslo je to hezké.