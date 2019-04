jas, Novinky

Zeman novým ministrům pogratuloval a jejich předchůdcům poděkoval za vykonanou práci.

Benešovou Zeman upozornil na pomalost soudního řízení. „Za každým nedostatkem je třeba vidět člověka,” uvedl prezident s tím, že někteří soudci by mohli být nahrazeni pro nečinnost, neboť by to zrychlilo řízení.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová

Schillerové Zeman řekl, že bude hájit její boj o úspory v rozpočtu. Přikláněl by se pro odstranění výjimek z daňové soustavy.

Premiér Andrej Babiš (ANO) s novými ministry. Vedle něj Marie Benešová, Vladimír Kremlík, Karel Havlíček a Alena Schillerová (všichni za ANO)

S Havlíčkem se prý Zeman shodl na podpoře jaderné energetiky. Věří proto, že se podaří úspěšně dotáhnout tendr na rozšíření tuzemských jaderných bloků. Tendr by neměl být zatěžován „ideologickými předsudky”.

Ministr průmyslu Karel Havlíček

Ministra dopravy prezident nabádal, aby se v ČR začaly stavět rychleji dálnice. Do těchto prací by se mohly podle Zemana zapojit i čínské firmy v čele s CITIC Group, která je podle něj připravena se na projektování dálnic podílet.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík

