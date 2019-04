zpe, Novinky

„Pokud se to hýbe, tak to zdaňme, pokud se to ještě hýbe, tak to regulujme, pokud se to nehýbe, tak to dotujme,“ trefoval se do vlády Václav Klaus ml. Zdůraznil, že kabinet svými předpisy zavařuje slušným lidem.

Makléři by podle nových pravidel museli mít vystudovanou vysokou školu v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je, že bude mít makléř vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Zákon také mění dosavadní volnou živnost realitního makléře na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléři by také měli sdělovat klientům výši své provize. „Přišel jsem v životě o spoustu nemovitostí. Nikdy mi je nesebral makléř, ale bývalé manželky,“ prohlásil Klaus ml.

Dolínek: Regulujeme jen to, co je potřeba



„Zakrýváte to snahou o ochranu spotřebitele, ale dáváte tam další požadavky na realitní makléře, které ničemu nepomůžou, akorát se zdraží služby realitních makléřů. Děláte z nich nesvéprávné lidi,“ vyčítal vládě poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Poslanec Petr Dolínek (ČSSD) na výtky odvětil, že vláda nechce nic regulovat do okamžiku, než je to potřeba. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) už dříve kritiku odmítla s tím, že sami realitní makléři po změně volají. Česká republika podle Dostálové patří ke špičce v Evropě, co se týče počtu makléřů. Proto je prý situaci na trhu potřeba stabilizovat.