Barbora Zpěváčková, Novinky

Pro zdanění hlasovalo 114 poslanců z řad ANO, ČSSD, KSČM a SPD. K přehlasování horní parlamentní komory je potřeba 101 poslanců. Proti zdanění zvedli ruce poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Zdanění náhrad církvím je jednou z podmínek komunistů pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Proti zdanění se ostře vymezovala opozice. „Sněmovna se dnes rozdělí na strany marketingové a strany nenávistné k církvím,“ prohlásil místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Senátoři se chtějí obrátit na soud



Senátor STAN Zdeněk Hraba v úterý ve Sněmovně oznámil, že pokud zákon projde a podepíše ho prezident, senátoři se obrátí na Ústavní soud a budou požadovat zrušení zákona.

„Pokud to projde, shodli jsme se s kolegy v klubu, že bychom podali návrh na zrušení zákona,“ uvedl Hraba. Podle něj to podpoří i senátoři ODS. Podle zákona se na Ústavní soud může obrátit skupina nejméně 17 senátorů.

„Pokud ten návrh bude odhlasován, tak se na Ústavní soud nepochybně obrátíme,” doplnil poslanec ODS a šéf sněmovního ústavně právního výboru Marek Benda.

„To jediné, co můžeme udělat, je, že budeme apelovat na každého poslance, ať už vládního nebo subvládního, aby se nepřipojoval k druhé ohavné komunistické krádeži,“ řekl v úterý na tiskové konferenci šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Budeme připomínat, že se jedná o to, aby nebyly porušeny jistoty a principy právního státu,” konstatoval předseda lidovců Marek Výborný.

Náhrady se vyplácí už šest let



Stát by podle komunistů mohl zdaněním získat každoročně zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím podle zákona a následně uzavřených smluv posílá. Novela by nebyla účinná zpětně. Církve by podle předkladatelů musely nově zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů.

Restituční zákon počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci.

Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.