Ještě před týdnem hovořili komunisté o tom, že vláda by měla navrhnout Rafajovo odvolání z čela ÚOHS, až pokud ho policie obviní. Po nových informacích o možných pletichách na úřadu, o nichž informoval deník Právo, však trpělivost ztratili.

„Antimonopolní úřad musí zůstat nezávislý a neutrální, přičemž to ‚neutrální‘ pokládám za ještě důležitější. Musí rozhodovat podle práva, a to tady evidentně není zajištěno,“ sdělil ve středu Právu šéf KSČM Vojtěch Filip.

Sám však o věci jednat s Babišovým kabinetem nebude. „Vládu jenom tolerujeme a nemáme tuto záležitost jako podmínku tolerance. Jestli chce vláda zůstat v očích veřejnosti nekompetentní, tak je to její problém. Náš názor je takový, že nejde o nic jiného než o důvěru občanů ve veřejné instituce,“ dodal Filip.

Prezident, který šéfa ÚOHS na návrh vlády odvolává, však zastává jiný názor. „Pan Rafaj není z ničeho obviněn, natož aby byl odsouzen. Na evidentně účelově postupně dávkované a anonymní zveřejňování útržků informací nebudeme reagovat. Reagovat budeme na kroky činěné v souladu s principy právního státu,“ sdělil Právu Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ve stejném duchu se vyjádřil i šéf ČSSD Jan Hamáček. „Je to živá kauza, prošetřuje to policie. Informace máme z médií, z úniku materiálů. Nevidím důvod, proč by to teď měla vláda řešit. V situaci, kdy by kauza pokročila a policie zahájila další kroky, tak je to na diskusi ve vládě. V tuto chvíli je to ve stadiu prověřování,“ řekl Právu.

Domnívá se, že pokud by policejní vyšetřování dospělo do dalšího stadia, reagoval by na to svou rezignací sám Rafaj.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na otázky Práva neodpověděl.

Piráti se domnívají, že by vláda neměla k informacím médií přistupovat nečinně. „Vláda by ve spolupráci s NKÚ měla prověřit informace policie a vysvětlit veřejnosti, proč pan Rafaj má zůstat v úřadě, nebo ho i s jeho komplici neprodleně odvolat,“ míní šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Stejně ostře se ke kauze postavila ODS. „Ano, jsem přesvědčen, že by vláda měla navrhnout odvolání pana Rafaje, protože svým jednáním ohrozil nezávislost a nestrannost ÚOHS,“ řekl Právu šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Bělobrádek: To je korupční vláda

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek trvá na tom, že by vláda měla s Rafajem o kauze jednat. „Pokud vláda strká hlavu do písku, tak je to její zodpovědnost. Nelze jen čekat, jak se celá věc vyšetří. Je to otázka důvěry veřejnosti ve státní instituci. Ale co chcete od vlády, jejíž předseda je obviněn. Mě laxnost nepřekvapuje,“ uvedl Bělobrádek.

O Rafajově roli by lidovci rádi hovořili ve Sněmovně příští týden při pokračující debatě o kauze okolo mýtného systému a roli Faltýnka. „Myslím, že mašina ANO, ČSSD, komunistů nebo SPD nedovolí žádnou diskusi. My to nenecháme být, ale jak to dopadne, se dá očekávat. Toto je korupční vláda, která akceptuje, aby byl předsedou vlády člověk obviněný ze závažného trestného činu,“ podotkl Bělobrádek.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil nechápe, na co vláda čeká. „Pokud pan Rafaj sám nevyvodí odpovědnost z toho, co se o kauze ví, tak by měla vláda podat návrh prezidentovi ho odvolat. Není normální, aby se v takové kauze řešila jen odpovědnost politiků a aby vysoký státní úředník, na kterého musí být kladeny přísné nároky v otázce nestrannosti a nepodjatosti, z toho vyšel bez jakýchkoliv problémů,“ řekl Právu.

„Jsou tu pochyby o nestrannosti a profesionalitě pana Rafaje. A my si nemůžeme dovolit mít šéfa antimonopolního úřadu, který se schází s účastníky řízení, která u něj probíhají. Závažné podezření, že politici z hnutí ANO ovlivňovali fungování antimonopolního úřadu, zde je. A ovlivňovali ho přes pana Rafaje,“ dodal Pospíšil.

Předseda STAN Petr Gazdík by počkal, co dalšího vzejde z vyšetřování. „Každopádně potřebujeme, aby úřady typu toho antimonopolního řídila opravdu nezávislá a neúplatná osobnost. Ale řešení tohoto problému opravdu nečekám od této vlády, která má problémy už s trestním stíháním premiéra,“ poznamenal pro Právo.

Na závěry vyšetřování chce počkat SPD. „Ať vláda vyhodnotí, zdali je to tak závažné, že je to na návrh na odvolání, nebo ať udělá policie závěry, že došlo k porušení zákona, a potom je to samozřejmě na okamžité odvolání,“ řekl Právu šéf Tomio Okamura.