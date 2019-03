Karolina Brodníčková, Právo

Prezident Zeman oznámil, že bude volit ČSSD. Jak to vnímáte?

Myslím, že Miloš Zeman uvěřil krokům, které děláme ve vedení strany a vládě, uvěřil tomu, jaké obhajujeme vize a program a co prosazujeme pro občany ČR. Myslím, že Miloš Zeman znovu uvěřil soc. dem. To je pro nás velmi důležité.

Opravdu? Rýpnul si do vás, že si nevážíte úspěšných politiků, a naopak necháváte kandidovat ty, kteří úspěšní nejsou. Narážel zřejmě na ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který obdržel necelá dvě procenta v komunálních volbách v Praze 7, ale kandiduje na místopředsedu, že?

To cítíte špatně. Pan prezident nehovořil o žádném ministrovi. Hovořil o předsedovi krajské organizace. Pan Petříček není předsedou krajské organizace.

Ale šéf pražské ČSSD Petr Pavlík nikam nekandiduje.

Znovu říkám, pan prezident hovořil o předsedovi krajské organizace. Jsem přesvědčen, že to nemířilo na žádného z ministrů. Ta jeho výtka v rámci jeho projevu byla o tom, že bychom do budoucna měli dávat na kandidátky úspěšné kandidáty. Ty, kteří dokážou oslovit.

Koho byste chtěl v týmu řadových místopředsedů ČSSD?

Z vlády Janu Maláčovou, Tomáše Petříčka. Jsou to lidé, kteří by měli být ve vedení soc. dem. Troufám si je nazvat novou mladou krví, která soc. dem. vždy tak trochu chyběla. Rád bych tam viděl úspěšné komunální politiky, líbí se mi kandidatura starosty Michala Šmardy. Nechme to na delegátech (podle neoficiálních informací všichni zmiňovaní kandidáti uspěli už v pátek - pozn. red.). [celá zpráva]

Volební sjezd ČSSD. Na snímku zleva Jana Maláčová, Roman Onderka a Tomáš Petříček.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Na sjezdu voláte po barevnosti, ale nebude takové vedení jednolité?

Jedině týmová práce nám zaručí úspěch. Nemyslím, že osobnosti, které jsem jmenoval, jsou názorově absolutně totožné. Když se podíváte na mě a předsedu strany: já jsem spíš tradicionální soc. demokrat, Honza Hamáček je liberální sociální demokrat. Důležité je, a to se nám s předsedou dařilo, hledat, co nás spojuje.

Takže věříte, že vám to spolu bude fungovat? Nebude se opakovat tradiční model, kdy mezi předsedou a prvním místopředsedou zuří tichá válka?

Ta spolupráce funguje už nyní a já nevím, proč by se to mělo měnit. Mám ve zvyku říkat předsedovi, co si myslím. A říkám mu i ty nepříjemné věci. Ale říkám mu je mezi čtyřma očima. A vždy problém vyřešíme tak, aby to bylo prospěšné ne Hamáčkovi, ne Onderkovi, ale sociální demokracii.

Nenarážíte v komunikaci na problémy ani kvůli odlišným povahám?

To je naopak obrovská výhoda. Protiklady se mohou doplňovat. Ukázalo se, že naše spolupráce vede k tomu, že soc. dem. v důležitých momentech může být i jednotnou stranou. A to vnímá i prezident Zeman. A ohodnotil výsledek naší práce tím, že přijel na sjezd a řekl, že bude volit soc. dem. v evropských volbách. Myslím, že se spolupráce opravdu osvědčila.

Takže budete krýt předsedovi záda, jak vždy nově zvolení první místo­předse­do­vé slibují?

Já nemám rád toto přirovnání. Někteří, a bylo jich v minulosti hodně, to neříkali upřímně. S tím mám problém. Statutární místopředseda je tu podle mě od toho, aby předsedovi dokázal říct věci, které se mu bojí říct někteří členové. A to věci, které jsou třeba i nepříjemné. Aby předseda měl dostatek informací a mohl situaci vyhodnotit. Nedokážu si představit, jak by někdo mohl krýt záda ministrovi vnitra ČR.

Většina bývalých prvních místopředsedů ČSSD měla posléze ambice stát se předsedou. Budete to mít za dva roky stejně?

Vy se mě ptáte, co bude za dva roky, ale my nevíme, co bude za půl roku nebo za rok. Ta situace v politickém spektru se strašně rychle mění. Kdybych dnes řekl „ano“ nebo „ne“, v obou případech bych se choval velmi nezodpovědně. Na tuto otázku nikdo z politiků neumí odpovědět a pokud ano, tak lže, protože nikdo z nás křišťálovou kouli nemá.

Bude vaše úloha starat se o stranu, nebo je možné, že časem doplníte vládu?

Myslím, že tu nejsou stanoveny mantinely. Je pravděpodobné, že první místopředseda se bude věnovat více záležitostem vnitrostranickým. Vyplývá to z toho, že Honza Hamáček je vicepremiér, to znamená, že on bude kontrolovat ministry a vládní agendu a já více agendu Lidového domu a soc. dem. Ale vstupování do obou agend je důležité. Už dnes chodím na koaliční rady s předsedou strany. Honza Hamáček zase musí jako předseda řešit některé věci, které ze stanov může řešit jen on. Spolupráce se bude prolínat.

Budete mít na starosti i finance ČSSD? Hledáte řešení, jak spořit kvůli špatné finanční kondici strany?

To vždy řešil předseda, statutární místopředseda a samozřejmě ekonomický ředitel. Na tom nic měnit nebudeme. O tom, v jaké soc. dem. bude kondici a jaké zvolíme řešení, o tom bude diskuze mezi mnou a předsedou. Ekonomický ředitel jako zaměstnanec dodá podklady a bude se řídit rozhodnutím. Bezesporu se tím budu zabývat.

Co říkáte na návrh Andreje Babiše, aby se zrušila superhrubá mzda, snížila daň na 15 procent a zrušily platby za státní pojištěnce? Naopak by se zvedla platba zdravotního pojištění zaměstnanců z 4,5 na 8,2 procenta.

Je to čistě pravicový návrh, se kterým nemůže soc. dem. souhlasit. Zrušení plateb za státní pojištěnce je cesta do pekel, to nemůže fungovat. Máme na to expertizy. Má je i Českomoravská konfederace odborových svazů. Myslíme si, že cesta je špatná. Hnutí ANO dává najevo, že tohle by chtělo, ale když ucítilo odpor, tak říká, že to je jen návrh, který se musí projednat. Bezesporu se o tom budeme v koaliční radě bavit. Tam se dozvíme parametry, jaké by to znamenalo úspory a jaké náklady. Nejen pro stát, ale i pro občany.

Nehrozí, že vás ANO na vládě přehlasuje, případně obejde ve Sněmovně?

Na to se ptáte už rok a zatím se to nestalo. Řekl to i předseda ve svém projevu. Soc. dem. je férový partner ve vládě. V případě, že by ANO porušilo koaliční smlouvu, nebo by se začalo více dívat doprava a začalo řešit pravicové nápady, tak soc. dem. v té vládě být nemusí. Já jsem v minulosti už říkal, že soc. dem. bude ve vládě do první zrady. A to, že by se porušila koaliční smlouva, nebo že by docházelo k prosazování věcí z dílny pravicových politiků, to bych považoval za zradu.

ČSSD vystřelila tento týden nápad s tím, že do konce volebního období navrhnete zkrácení pracovní doby o půl hodiny týdně. To je šest minut denně. Stojí to vůbec za námahu, když si toho zaměstnanci prakticky nevšimnou?

Stojí. Je to první krok, je to otevření dveří. Během deseti let zaniknou některé profese kvůli robotizaci a digitalizaci. Soc. dem. bude muset řešit problémy nezaměstnaných i nezaměstnatelných, tedy lidí v profesi, která zanikne.

Vláda se musí zabývat tím, jak se o tyto lidi postarat. Jsou to věci, které nelze udělat ze dne na den. Až ta situace přijde, musí na to být zákony připraveny.