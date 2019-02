Karolina Brodníčková, Právo

Pochválil v něm stranu, že táhne za jeden provaz a prosazuje na rozdíl od ANO levicová témata. Zvlášť ocenil kandidáty do vedení, ministryni práce Janu Maláčovou a šéfa diplomacie Tomáše Petříčka, který je terčem kritiky KSČM.

Situaci v ČSSD označil Hamáček za stabilizovanou. Spory se prý konečně řeší potichu bez zraku médií. „Nikdo jiný za náš program bojovat nebude. Uznal to i premiér. Sám řekl, že řada sociálních kroků by bez našeho tlaku ve vládě neprošla,“ napsal.

Naši ministři tlačí vládu doleva Jan Hamáček

„Naši ministři tlačí vládu doleva. Na sněmu ANO to potvrdili ostravský primátor Tomáš Macura nebo Petr Vokřál. Vedeme o to konflikty s předsedou vlády (Andrejem) Babišem i ministryní financí (Alenou) Schillerovou, protože oni levice prostě nejsou. Musíme využít šance hájit ve vládě naše voliče, protože ANO to neudělá,“ dodal.

Ve vládě má prý ČSSD nejen výsledky, ale i „nové autentické tváře schopné uvěřitelně reprezentovat ČSSD“. „Nejviditelnějšími příklady jsou Jana Maláčová, vzdělaná expertka a sociálnědemokratická srdcařka, která se dokáže ve vládě bít za své věci s neuvěřitelným nasazením, odvahou a energií,“ napsal Hamáček.

Petříček pak prý podle něj „ukázal, že není loutka, a jako erudovaný odborník na mezinárodní vztahy vplul do svého resortu velmi rychle a úspěšně reprezentuje ČR v zahraničí“.

„Jsem rád, že jsem je vybral a oni potvrdili, že jsou skvělými ministry,“ uzavřel šéf ČSSD.

Na prvního místopředsedu kandiduje Roman Onderka, na řadové kromě Maláčové a Petříčka také místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel, ministr kultury Antonín Staněk, poslanec Ondřej Veselý, šéf liberecké ČSSD Jan Mečl, starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda a zastupitelka Přibyslavi Lucie Orgoníková.

Hamáček ve svém dopise také apeloval na delegáty sjezdu, aby schválili nové stanovy, které přinesou zjednodušení chodu strany. „Chci elektronickou komunikaci a štíhlejší vedení, které se bude schopné rychle sejít,“ uvedl Hamáček.

Proti krádeži témat

„Jestli mě něco rozčiluje, tak je to poraženectví a malá sebedůvěra nás, sociálních demokratů. Recept na návrat je jednoduchý. Musíme věřit sami sobě a potom nám budou věřit i voliči a vrátí se,“ uzavřel.

Dopis svým spolustraníkům poslal i šéf liberecké ČSSD a tamní krajský zastupitel Mečl. Primář liberecké nemocnice je v politice aktivní posledních pět let. „Krást se nemá. Nedovolujme proto jiným, aby si přivlastňovali naše cíle a naše tradiční témata. Neztrácejme svou tvář, nedovolme, aby nás někteří nazývali ‚béčkem‘ v současné vládě,“ vyzval.

V podobném duchu se nesl i dopis kandidáta a starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy. „Nejsme tady pro všechny. Jsme tu vždy pro toho slabšího a musíme hájit jeho zájmy. Musíme se prát za slabé proti silným. Musíme stát za zaměstnanci proti obřím firmám. Za zákazníky a spotřebiteli proti agrokomplexům. Za drobnými živnostníky proti korporacím,“ napsal. V říjnových komunálních volbách kandidoval v koalici Lepší Nové Město s nezávislými kandidáty a vyhrál s 38 procenty. „Nebylo cílem zatajit lidem v desetitisícovém městě, kde žiju 40 let, že jsem sociální demokrat. Takový ďábelský plán by mi nevyšel,“ uvedl se smíchem pro Právo.

Koalicí chtěl prý jen oslovit širší okruh lidí, kteří nechtěli své jméno spojovat výlučně s ČSSD. „Mně po 16 letech v komunální politice začalo štvát, že se bavíme pořád mezi těmi samými lidmi a přestává se nám dařit přitáhnout do politiky nové lidi,“ vysvětlil. Svůj přístup si pochvaluje a aplikovat by jej chtěl i v celé straně. „Měli bychom integrovat občanské proudy ve společnosti,“ dodal.