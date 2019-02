zpe, ren, Novinky

Už před nějakým časem premiér vyhlásil, že se musí šetřit. Nyní Babiš nastínil, že by příjmy do rozpočtu mohla přinést digitální daň.

„Digitální daň určitě ano, podpořil jsem to i na evropské radě. Ty nadnárodní společnosti, které u nás podnikají, neplatí dost daně,“ prohlásil v pondělí na zahraniční cestě v Egyptě Babiš.

Chvíli před ním digitální daň obhajoval šéf ČSSD Jan Hamáček. „Velcí hráči, Facebook či Google, realizují zisky na území ČR, ale daní je někde jinde. To, co tady vydělají, by tady také měli zdanit. Je tu shoda jak v rámci vládní koalice, tak s KSČM,“ uvedl. Komunisté zavedení digitální daně podpořili minulý týden.

Tři procenta jsou málo, říká Babiš

Jak vysoké daně by společnosti měly platit, není zatím jasné. „Paní ministryně financí Schillerová se inspirovala v Rakousku, přichází s návrhem tři procenta, to se mi zdá nízké,“ podotkl Babiš. Koalici tak ještě čeká diskuse, ANO a ČSSD by se měly sejít v polovině března.

Digitální daň podporují i Piráti. Podle nich by se to ale primárně mělo řešit na úrovni Evropské unie. „Souhlasíme s tou tezí, že by společnosti měly danit peníze, které vydělají za reklamy, na území ČR. Ale primárně by se to mělo udělat na evropské úrovni, pokud to nepůjde, tak v Česku. Určitě je to téma, o kterém chceme jednat,“ sdělil Novinkám šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

ČSSD oživuje zdanění bank, ANO je proti

V koalici se bude mluvit i o dalších daních. „My jsme vždycky snižovali daně. Říkáme, že u některého hazardu, cigaret a alkoholu, což jsou činnosti, které bychom neměli podporovat, můžeme uvažovat o navýšení daní. Nic konkrétního na stole není,“ řekl Babiš.

ČSSD by chtěla také zdanit banky. Podle Hamáčka by to do rozpočtu přineslo až 10 miliard. Proti tomu ale brojí Babiš. Stejně jako ODS varuje před tím, že by se to promítlo ve zvýšení bankovních poplatků a nakonec by to odnesli klienti bank.