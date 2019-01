Barbora Zpěváčková, Novinky

„Andrej Babiš posedmé v řadě nedorazil na projednání jemu adresovaných písemných interpelací ve sněmovně. Jinými slovy posedmé v řadě nepřišel do práce. Není politik, maká,“ napsal ve čtvrtek na Twitter pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„V září dá poslanec interpelaci a do konce ledna to není možné projednat,“ podotkl Ferjenčík.

Ze sněmovních stenoprotokolů však vyplývá, že Babiš nebyl na písemných interpelacích ani v červnu loňského roku, ani v dubnu. Pokaždé byl omluven z pracovních důvodů a většinou dorazil až odpoledne na ústní interpelace.

Vstával jsem v 3:45 hodin. To poslanci ještě spali Andrej Babiš (ANO), premiér

Premiér chybí i ve čtvrtek na prvních letošních interpelacích, je na zahraniční cestě ve švýcarském Davosu na Světovém ekonomickém fóru. „Vstával jsem v 3:45 hodin, letěl v 5:30 do Curychu. To poslanci ještě spali,“ napsal Babiš Novinkám v esemesce.

Uvedl, že měl bilaterální jednání s brazilským prezidentem, setkání s výkonným ředitelem AT&T Communications, mluvil s pěti evropskými premiéry a měl oběd se světovými lídry. „Mám tu schůzky až do večera. Na všechny interpelace samozřejmě písemně odpovím,“ dodal.

Interpelace Podle jednacího řádu dolní komory se poslanci mohou obracet s dotazy na členy vlády buď písemně, nebo prostřednictvím ústních interpelací. Na interpelace jsou vyhrazeny čtvrtky. Odpovědi na písemné interpelace se projednávají od 9 do 11 hodin, odpovědi na ústní interpelace na předsedu a členy vlády od 14:30 do 18 hodin.

Poslanci prý pracovní povinnosti chápou, ale vadí jim, že premiér nedorazil už poněkolikáté za sebou. „Měl by si to vyřídit tak, aby tady alespoň někdy byl. Neříkám, že Davos je problém, ale to, že tady není víc než sedmkrát za sebou,“ podotkl Ferjenčík.

Babiš: Michálek mě šikanuje



Na Babišovu nepřítomnost si ke konci loňského roku stěžoval i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek, kterého premiér označuje za „nového Miroslava Kalouska“.

„Mě opravdu mrzí, že tady interpeluji už od října, a pan premiér ještě nepřišel na písemné interpelace. To, že někdo od října nezvládne přijít ani na tu jednu písemnou interpelaci, když právě odpovědi na interpelace jsou jeden z klíčových nástrojů, jak opozice kontroluje vládu, tak to považuji za zcela nepřijatelné,“ zlobil se Michálek.

Babiš na to odvětil, že Michálek mu dělá naschvály. „Na interpelace chodím, někteří poslanci jako Michálek z toho dělají šikanu. Odpověděli jsme mu x krát, měli jsme i osobní jednání, a i tak mu to nestačí a potřebuje se jen vůči mně veřejně vymezovat, dělat program Antibabiš. Nic jiného neumí,“ rozčílil se premiér.

Dodal, že jeho úkolem jako premiéra je propagovat dobré jméno České republiky ve světě.

Chabá docházka je už pravidlem



Na interpelacích bývá chabá docházka pravidelně. Vloni v prosinci na ně například dorazil jediný ministr. Tristní účast ale mívají i sami zákonodárci. Na interpelacích v září jich bylo v sále jen 17 z celkového počtu 200. Ministrů tehdy dorazilo pět.

Už v minulém volebním období se řešilo, že by se podoba interpelací měla změnit. Nic konkrétního se ale nestalo.