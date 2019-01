Barbora Zpěváčková, Novinky

Státní tajemníky bude moci odvolat vláda na návrhy ministrů. Pod novelou už chybí jen podpis prezidenta Miloše Zemana. Doposud vláda jmenovala a odvolávala pouze nejvyššího státního tajemníka. Ostatní tajemníci byli odvoláváni v kárném řízení před komisí na základě negativního služebního hodnocení.

Pro sněmovní verzi novely zvedlo ruce 113 poslanců z řad ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Proti bylo 62 poslanců z ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

Sněmovna tak odmítla verzi Senátu, který chtěl zachovat v případě tajemníků původní stav. „Senát navrhuje vypustit změny, které by nejvyšší státní úředníky dostávaly pod politický tlak. Senát je přesvědčen, že by byla ohrožena nejenom pozice státních tajemníků, ale celý systém politické nezávislosti,“ hájila ve Sněmovně senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

Státní správa není žádná firma, prohlásil Rakušan



Před politickými čistkami varovala i opozice. „Pokoušíte se o novou politizaci státní správy,“ vyčetl vládě předseda ODS Petr Fiala. „Ta novelizace rozhodně objektivně nepřináší žádné zlepšení a vede k politizaci státní správy. Státní tajemníci nejsou žádné figurky a státní správa není žádná firma,“ zdůraznil poslanec Vít Rakušan (STAN) s narážkou na volební heslo současného premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Instalace lidí do funkcí není o tom, jestli má člověk stranickou legitimaci nebo zda je loajální ke svému vůdci,“ prohlásil šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Pošlapáváte princip, na kterém byl zákon postaven, tedy stabilita státní správy,“ vyčetl vládě předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.

Babiš: Tajemník nemůže být víc než ministr



Kritika naštvala Babiše. „Já to zásadně odmítám. Chceme státní správu otevřít. Není možné, aby státní tajemník byl víc než ministr. Nikdo nechce dělat žádné čistky,“ rozčílil se na plénu. „My jsme ti, kteří depolitizovali státní správu,“ křičel.

Politizaci státní správy odmítla i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). „Bavíme se o státních tajemnících, neřešíme náměstky a ředitele odborů. Státní tajemníci jsou nejvyšší představitelé na ministerstvu. Není to tak, že si ministr může dělat, co chce. Odvolání musí podepsat i nejvyšší státní tajemník,“ řekla Dostálová. Dodala, že odvolání bude přezkoumávat soud.

Přijatá novela také zavádí dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě. V současnosti jsou kola tři. Předloha má přinést možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se zavázali do devíti let získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.

Zákon o státní službě přijala Sobotkova vláda v roce 2014. Hlavním cílem bylo, aby se úředníci na ministerstvech netočili po každých volbách.