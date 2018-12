ren, zpe, Novinky

„Jedná se o průlom v kauze střetu zájmů českého premiéra a o první naději, že se celá věc nakonec skutečně prošetří. Rozhodnutí potvrzuje, že jde o reálný problém na úrovni celé EU, nikoliv o kampaň české opozice a médií,” reagoval na přijetí rezoluce Evropského parlamentu jeden z jeho členů a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Přijatý text, který společně předložily kluby lidovců, konzervativců a zelených, mimo jiné požaduje pozastavení evropských financí pro skupinu Agrofert. Pro se vyslovilo 434 poslanců, proti bylo 64 a zdrželo se jich 47. [celá zpráva]

Přijetí tak velkou většinou považuje za překvapení další europoslanec Miroslav Poche (ČSSD).

Dnes @Europarl_CS přijal usnesení, v němž žádá razantní kroky @EU_Commission ke střetu zájmů @AndrejBabis a Agrofertu. Přijetí rezoluce nebylo překvapení, masivní podpora europoslanců trochu ano (pro 434, proti 64). Tyto kauzy výrazně přesahují zájem čs. opozičních europoslanců. pic.twitter.com/Qc7v5JbG0H — Miroslav Poche MEP (@PocheMEP) 13. prosince 2018

„Pro ČSSD by bylo nepřijatelné, pokud by byly zastaveny dotace pro Českou republiku. Pokud jde o zastavení dotací konkrétnímu subjektu, tak v tomto případě je to jeho věcí,” uvedl ministr kultury za ČSSD Antonín Staněk.

Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger ve středu v Evropském parlamentu řekl, že EK do vyjasnění situace kolem údajného střetu zájmů Babiše (ANO) nebude vyplácet Česku dotace. Podle ministerstva financí i ministerstva pro místní rozvoj to není pravda, má jít pouze o Agrofert.

Fiala: Babiš dělá ostudu



Předseda ODS mluví o ostudě premiéra, která poškozuje obraz země v zahraničí.

„Andrej Babiš dělá ČR v zahraničí ostudu. Jeho kolosální střet zájmů vidí už i v Evropě a je to velký problém. Jako jeho političtí konkurenti bychom z toho mohli mít radost, ale to, že se stále musíme zabývat problémy okolo předsedy vlády, škodí ČR a zájmům jejích občanů,” tvrdí Fiala.

Bartoš: Babiš porušuje evropské právo

„Evropský parlament před pár desítkami minut schválil rezoluci, ve které jasně konstatoval, že je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Pro návrh se vyslovilo 434 europoslanců, proti bylo jen 64. Ne, pane Babiši, to opravdu není 'kampaň'. Jednoduše porušujete evropské právo,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš na Twitteru.

„Potvrdilo se to, před čím jsme varovali. Do té situace nás přivedl premiér Babiš. Předpokládám, že to bude řešit. Jde to na jeho triko,“ řekl Bartoš.

Podle hnutí STAN by měl premiér celou záležitost začít řešit. „Když už je mléko rozlité, měl by se k tomu pan premiér postavit čelem a problém otevřeně řešit. Prvním krokem by mělo být zveřejnění dopisu, který obdržel od Evropské komise, Poslanecké sněmovně by pak měl představit také harmonogram kroků, které povedou k nápravě. Ostuda nám už ale bohužel zůstane,” míní šéf hnutí Petr Gazdík.