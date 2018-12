Tomáš Reiner, Právo

Chcete, aby Evropský parlament jednal o premiérovi Babišovi. Co vás k tomu vede?

Záležitost střetu zájmů pana Babiše v parlamentu sledujeme od té doby, co jsme se dozvěděli o stížnosti Transparency International a pirátské strany u Evropské komise. Výbor pro kontrolu rozpočtu se rozhodl tím zabývat, protože to je také naše povinnost, kontrolovat u komise, jestli se peníze daňových poplatníků utrácejí podle práva. Nová odhalení v médiích ukazují, že zde je jasný střet zájmů a je nezbytné, aby o tom parlament jednal. Názor právní služby komise nelze brát na lehkou váhu. Při pondělním slyšení s komisařem pro rozpočet Güntherem Oettingerem jsem viděl, že naše obavy sdílejí i další politické skupiny v parlamentu.

Co by podle vás měla v tomto případě Evropská komise dělat?

Je její povinností zajistit, aby evropská pravidla, v tomto případě finanční nařízení, platila a rozpočet EU byl ochráněn. Teď, když vidíme, že na straně pana Babiše je jasný konflikt zájmů, a to znamená nesrovnalost, musí komise rychle jednat. Všechny eurofondy pro skupinu Agrofert musí být okamžitě pozastaveny, dokud se to plně nevyšetří. Komise také musí zveřejnit všechny dokumenty vztahující se k případu a vysvětlit přesně své další kroky, které tuto nehoráznou situaci napraví. Také chci jasně říct, že to, co instituce v Bruselu teď dělají, nemíří proti Čechům, naopak. Smyslem je bránit demokratické fungování, vládu práva a dobrou správu. Právo EU musí platit ve všech členských zemích. Kdyby se něco takového vyjevilo v mé zemi, budu první, kdo bude komisi vyzývat k vyšetření. Reakce české vlády, které slyšíme přicházet, nejsou příliš přesvědčivé. Parlament by se měl usnést, že tuto záležitost bereme velmi vážně, a komise musí plnit svoji povinnost strážce smluv EU a zabránit takovým šokujícím zneužitím moci.

Premiér Babiš říká, že jde o účelové tažení proti němu z Evropského parlamentu. Naznačil, že ho má poškodit a oslabit v probíhající debatě o rozpočtu EU.

Myslím si, že pan Babiš by udělal lépe, kdyby řešil svůj střet zájmů místo toho, aby útočil na respektovaná mezinárodní média nebo se snažil uhýbat před tím podstatným.

Evropská unie není bankomat pro bohaté a mocné. Už jsme mnohokrát řekli, že je naprosto nepřijatelné, aby někdo jednal o budoucím rozpočtu EU, pokud část z něj skončí v jeho vlastních kapsách. Takové je stanovisko zelených a já myslím, že to od nás občané očekávají, že střet zájmů nebudeme vůbec tolerovat. Z toho, co jsem viděl, si myslím, že pan Babiš by měl přetrhat své vazby s Agrofertem a tento střet zájmů vyřešit. Pokud to neudělá, musí odstoupit z pozice předsedy vlády.

A není jen obětním beránkem nebo špičkou ledovce? Laik by mohl říct, že napříč EU je řada zákonodárců, kteří se podíleli nebo podílejí na rodinném podnikání a využívali nebo využívají finanční podpory EU.

Eurokomisař Oettinger nám v pondělí mnohé nezodpověděl, ale potěšilo mě, když potvrdil, že finanční nařízení platí pro všechny členské státy a všechny příjemce z fondů EU, jak malé, tak velké. Právo musí platit pro všechny, ať jste z Portugalska, Finska, Německa, Belgie nebo České republiky. Pro pana Babiše také.