Barbora Zpěváčková, Novinky

„Pan premiér na vládě v krátkém pětiminutovém projevu řekl svůj pohled na věc. Vysvětlil některé okolnosti, jak zazněly, a mně to v tuto chvíli stačí,” prohlásil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dodal, že Babiš chce nejdříve mluvit s Hamáčkem. Lídři koalice se mají sejít po zasedání kabinetu. Tisková konference ČSSD by se měla konat odpoledne ve Sněmovně.

Babiš se setkal se svými ministry poprvé od propuknutí kauzy. V úterý večer se vrátil ze zahraničí a záležitost komentoval pouze přes média.

Dotazy nepadaly ani od ČSSD

„Pan předseda vlády tam stručně osvětil některé souvislosti související z této situace,” řekla na tiskové konferenci ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

„Jedná se o závažnou situaci, je potřeba znát fakta, pro soc. dem. jsou stále otevřeny všechny možnosti,” dodala s tím, že čeká, že odpovědi na otázky se dozví Hamáček na koaličním jednání.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec na tiskové konferenci po jednání vlády

FOTO: Milan Malíček, Právo

Brabec zároveň kritizoval novináře serveru Seznam Zprávy za způsob, jakým reportáž vznikla. „Je to nekorektní práce, natáčeli ho, aniž by o tom věděl. Působil na vás, že není (Babiš junior – pozn. red.) pod prášky? Kdyby to někdo udělal mému dítěti, řeším to chlapsky. Je to neuvěřitelné,“ prohlásil Brabec.

Babiš junior však věděl, že hovoří s novináři. Vedle něj stála i jeho matka. Ani jeden z nich neodmítl se s reportéry bavit.

Ťok: Vyslýchat ho nebudeme

Ještě před jednáním vlády někteří ministři hovořili o tom, že kauza průběh zasedání nijak neovlivní.

„Nemyslím si, že ta kauza ovlivní jednání vlády, to je profesionální jednání. Ale potom proběhne jednání s panem předsedou Hamáčkem, přesune se to tam,” uvedl Brabec (ANO).

O moc sdílnější nebyl ani ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). „Uvidíme po dnešním jednání, ale jdeme na normální jednání vlády, kde pan Babiš podá nějakou informaci. Předpokládám, že nějaké informace získáme, ale že bychom ho vyslýchali, to ne,“ řekl Ťok.

Video

Ministři ke kauze Babišova syna před jednáním vlády

Podle informací Práva chce ČSSD prosazovat variantu podle slovenského vzoru, tedy odchod premiéra a jeho zastoupení jiným představitelem hnutí ANO. [celá zpráva]

Babišův syn Andrej Babiš mladší serveru Seznam Zprávy, jehož reportéři ho zastihli ve Švýcarsku, řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Podle svých slov byl odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem. Babiš tvrdí, že jeho syn je psychicky nemocný a z Česka odjel dobrovolně.

Opoziční strany podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a premiéra vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce. Ten k tomu nevidí důvod.