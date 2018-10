Radim Vaculík, Právo

Během následujících prvních listopadových dnů by pak měl slovenský prezident Andrej Kiska předat Tuhému jmenovací dekret na post českého velvyslance v Bratislavě, který je od dubna uvolněný po odchodu Livie Klausové, manželky bývalého prezidenta Václava Klause.

Sám končící policejní prezident nechtěl informace Práva o svém konci ve funkci zatím komentovat. „Ale vzhledem k četnosti těchto dotazů se k tomu v nejbližších dnech vyjádřím já i ministr vnitra Jan Hamáček,“ řekl redakci Tuhý.

Hamáček informaci v pondělí dopoledne novinářům potvrdil. „Ano, je to tak, bližší informace sdělím na úterní tiskové konferenci,“ uvedl ministr vnitra.

Podle zdrojů Práva Tuhý na pondělí naplánoval do Prahy setkání vedení policejního sboru se šéfy celostátních útvarů i krajských ředitelství.

Nejvyšší hodnost

Důvodem by mohlo být právě oznámení o jeho konci ve funkci, obzvlášť když se má schůzky osobně účastnit ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček.

Stane se tak jen den poté, kdy jej v rámci oslav stoletého výročí založení Československa na Pražském Hradě prezident Miloš Zeman povýšil za jeho práci pro policii do nejvyšší možné hodnosti generálporučíka. Doteď měl hodnost generálmajora.

O tom, že rodák ze slezského města Albrechtice zamíří na místo velvyslance na Slovensku, se spekulovalo již dlouho. Tuhého umístění do uvolněného křesla letos v červnu schválila vláda ČR. V září potvrdila mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Ladronová, že souhlasila i Bratislava.

„Můžu potvrdit, že pan Tuhý skutečně obdržel agrément od Slovenské republiky, bude absolvovat předvýjezdové školení,“ potvrdila tehdy Lagronová.

Toto školení už mezitím Tuhý skutečně absolvoval, ale nebylo první, kterým si prošel. Podle zjištění Práva se na diplomatickou kariéru průběžně chystal poslední rok, byť nebylo jasné, zda ve funkci skončí a do diplomacie nakonec zamíří. Navíc nebylo jisté, kam přesně. Jasno prý začalo být na jaře po odchodu Klausové.

Tuhý vedl policejní sbor od dubna 2014. Za něj prošla policie předloni v létě i velkou krizí v podobě sloučení protikorupčního (ÚOKFK) a protimafiánského (ÚOOZ) útvaru do společné Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Tento krok kritizovala řada politiků včetně nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO) i někteří vysoce postavení policisté v čele s šéfem ÚOOZ Robertem Šlachtou, který následně od policie spolu se svými nejbližšími podřízenými odešel a nyní je náměstkem generálního ředitele celní správy. Sloučení útvarů se také nelíbilo vedoucím státním zástupcům.

Vondrášek, či Švejdar

Centrála nicméně nadále funguje, nikdo ji prý nehodlá rušit či nějak znovu měnit policejní strukturu, od 1. srpna má i nového ředitele Jiřího Mazánka. Také rozjitřené emoce mezi policií, politiky i státními zástupci už víceméně ustaly. Otázkou však je, kdo nahradí Tuhého na nejvyšším policejním postu. Nástupce nebude znám hned, tedy už 1. listopadu, policii povede jako statutární zástupce prezidenta jeho první náměstek Martin Vondrášek.

Právě tento někdejší šéf pražské policie je přitom podle důvěryhodného zdroje redakce jedním z horkých adeptů na funkci nástupce Tuhého.

Druhým v řadě je pak současný ředitel pardubických krajských policistů a bývalý šéf celorepublikové kriminálky Jan Švejdar. Úplně bez šance údajně ale není ani staronový ředitel středočeské policie a někdejší náměstek policejního prezidenta Václav Kučera.

O tom, kdo z nich to bude, by údajně měla padnout dohoda mezi Hamáčkem a premiérem Babišem. Nový policejní prezident by tak podle zdroje redakce mohl být jmenován k 1. lednu.